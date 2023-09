Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 15 al 17 settembre 2023

Anche per questo weekend non mancano gli eventi interessanti a Verona e in provincia. Vediamo di seguito tutti i migliori appuntamenti in programma dal 15 al 17 settembre 2023.

L'EVENTO TOP

Fiera del Riso

La kermesse che celebra il risotto italiano si svolge a Isola della Scala dal 13 settembre all’8 ottobre 2023 su un’area di oltre 90 mila metri quadrati. Nel corso delle serate della Fiera del Riso sono previsti cooking show, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate a cura dell’associazione El Fontanin, convegni a tema riso e numerose altre iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

MANIFESTAZIONI

Tocatì

Dal 14 al 17 settembre, in piazze e vie cittadine, torna il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dall’Associazione Giochi Antichi in collaborazione con il Comune di Verona. Inaugurazione venerdì 15 settembre in piazza Santa Anastasia. Il paese ospite d’onore della ventunesima edizione è il Portogallo.

Gardaland Oktoberfest

Gardaland Resort si prepara ad un autunno di divertimento con il primo ed imperdibile appuntamento che anticipa la nuova stagione: Gardaland Oktoberfest (dal 16 settembre all'1 ottobre 2023) l’evento annuale del Parco con i colori e i sapori tipici del tradizionale festival di Monaco di Baviera. Profumi, sapori, show e momenti di intrattenimento pensati ad hoc coinvolgeranno nel magico mondo bavarese anche i piccoli di casa che saranno senz’altro colpiti dalle nuove vesti del Parco.

Choco Moments Malcesine

Nel weekend dal 15 al 17 settembre tornerà l’attesissimo Choco Moments Malcesine, la grande festa del cioccolato artigianale ai giardini pubblici di Malcesine. Per tutto il giorno, dalle 10 alle 20, si terranno laboratori per bambini e lezioni per gli adulti, il tutto accompagnato da numerosi stand dove si potranno degustare diverse tipologie di cioccolato e assistere agli show cooking.

Festa dell'Uva a Castelnuovo del Garda

Enogastronomia, musica e spettacolo: queste le principali attrattive dell’edizione numero 57 della Festa dell'Uva, in programma dal 15 al 17 settembre a Castelnuovo del Garda.

Festa Dell'uva Soave

Torna anche quest'anno, dal 14 al 18 settembre, la Festa Dell'uva Soave: mostre, spettacoli, concerti, visite guidate e degustazioni da non perdere.

Festa di fine estate a Bussolengo

Nell’ultimo weekend della bella stagione, Bussolengo celebra la Festa di fine estate, organizzata con la Pro Loco. Appuntamento in Piazzale Vittorio Veneto sabato 16 e domenica 17 settembre con musica dal vivo e tante specialità culinarie.

Mercatino dei libri delle biblioteche

Ritorna a Verona, in Biblioteca Civica sabato 16 e domenica 17 settembre, il tanto atteso Mercatino dei libri delle biblioteche in occasione della settimana del Tocatì, il Festival dei Giochi in Strada. Un'occasione per valorizzare le donazioni dei cittadini, rimettere in circolo i libri non più utili alle biblioteche e promuovere la lettura.

Festa del Bastardino

Domenica 17 settembre a Verona si svolge l'edizione annuale della Festa del Bastardino, un evento tradizionale che rende protagonisti i nostri amici a quattro zampe, che siano di razza pura o bastardini, mentre sfilano orgogliosamente insieme ai loro affezionati proprietari.

Soffitte in Piazza

Per tutta l'estate e fino ad ottobre ritornano a Verona gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

MUSICA

Tim Music Awards

Tornano i Tim Music Awards, uno degli eventi più importanti del panorama musicale nazionale, giunti alla diciassettesima edizione, il 15 e il 16 settembre alle 20.30 all’Arena di Verona, dove le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per i loro più grandi successi discografici. Giovedì 14 settembre tornerà per il quarto anno consecutivo lo Speciale Music Awards.

"Tra cielo e terra" alle cave storiche di Prun

Presso le cave storiche di Prun, interamente scavate a mano, l'esperienza inizierà con la visita guidata al sito, accompagnati da una guida che ve ne svelerà i segreti, proseguirà poi alle ore 18 con lo spettacolo teatrale-musicale "Il divino cammino", un itinerario in tre tappe attraverso la "Divina Commedia" di Dante Alighieri. L'evento si concluderà alle ore 19.30 con una degustazione in compagnia di gnocchi di malga e vino della Valpolicella.

Movie Trio: tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Domenica 17 settembre avrà luogo il terzo e ultimo appuntamento di "Musica in Piazza 2023" a Dossobuono. Sul palco saliranno i Movie Trio con il loro tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti, artisti che nel 2023 avrebbero compiuto 80 anni.

Binario 23

Sarà una divertente serata d’autore in riva all’Adige, quella di venerdì 15 settembre al Canoa Club Verona ai Filippini con offerta libera a Agbd, Associazione genitori bambini Down, in compagnia dei Binario 23 per un "Omaggio alle intramontabili canzoni italiane".

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Assassinio a Venezia - «Il film di Kenneth Branagh, è ambientato nella Venezia del secondo Dopoguerra, precisamente alla vigilia di Ognissanti. In questo sinistro scenario viene commesso un delitto e per risolvere il terribile mistero viene convocato l'investigatore Hercule Poirot (Kenneth Branagh), sebbene sia in pensione e in esilio volontario a Venezia». Regia: Kenneth Branagh.

Matteo Garrone ospite al Cinema Kappadue

Sabato 16 settembre al Cinema Kappadue di Verona alle ore 21 sarà presente in sala il regista Matteo Garrone per presentare il suo ultimo film Io Capitano. Matteo Garrone, regista di importanti film come Gomorra, Dogman e Pinocchio ha ricevuto il Leone d'Argento Premio per la Miglior Regia all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

MOSTRE

Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con l'assessorato alla cultura, turismo, spettacolo e rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza di artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

Hybrida

Esperienze artistiche immersive e trasformative, che coinvolgono tutti i sensi e conducono gli spettatori alla scoperta di nuovi mondi fatti di immagini in movimento e vibrazioni sonore, corpi fisici e spazi digitali. Dal 9 al 30 settembre arriva a Verona, presso Castel San Pietro, la prima edizione di Hybrida, il festival dedicato alle arti performative. La manifestazione esplora le tendenze più interessanti del contemporaneo per offrire agli spettatori format innovativi e nuovi linguaggi all’interno di una location unica, intimamente legata alla storia della città.

Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento

Una foto o una fiaba illustrata, per descrivere l’esperienza di cambiamento vissuta insieme all’interno di una comunità, una fase di trasformazione per riprendere in mano la propria vita. Da venerdì 1 fino a martedì 12 settembre in Sala Birolli a Verona si potrà visitare la mostra multimediale itinerante "Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento".

100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino all'1 ottobre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona. In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso.

Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

La galleria Studio la Città ospita fino al 16 settembre 2023 tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con "Affreschi e collezioni botaniche", Jacob Hashimoto con "Noise", Lucas Reiner con "A Requiem in Progress". Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

Animali nel mondo antico

Dal 25 ottobre 2022 all'1 ottobre 2023 un nuovo percorso espositivo sull’importanza degli animali nella storia e nell’arte visibile al Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona con l’esposizione "Animali nel mondo antico". In mostra per la prima volta, oltre alle raffigurazioni in metallo conservate al MATR, alcuni importanti ritrovamenti provenienti dalla Domus romana scoperta durante degli scavi nell’ex cinema Astra in via Oberdan. Esposti 130 oggetti di piccole dimensioni. Dagli animali nell’antico Egitto a quelli idealizzati nel mondo classico per il loro importante ruolo in ambito mitologico e religioso.

"Il respiro della natura/AQUA" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l’acqua, fonte di vita e al contempo elemento distruttivo e caotico, la protagonista della nuova esposizione contemporanea allestita alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti nello spazio "Contemporaneo Non-Stop. Il respiro della natura/AQUA" a cura di Patrizia Nuzzo. L’esposizione sarà visibile al pubblico dal 28 ottobre 2022 fino ad ottobre 2023.

"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali.

Alice in Wonderland

Dall'11 al 30 settembre, la Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi ospita la mostra "Alice in Wonderland": un percorso espositivo che vede protagonisti gli alunni e le alunne della classe III E della scuola secondaria di primo grado Mario Mazza di Verona (IC 11 Borgo Roma Ovest).