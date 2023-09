Dalle colline alle cantine: con Winebikeloop una pedalata alla Festa dell'uva

Un'escursione in E-bike attraverso i vigneti, accompagnati dal suono della natura, per poi divertirsi alla Festa dell'Uva di Soave! Andremo ad esplorare i vigneti proprio in questo periodo, in cui il profumo dell'uva prepara i nostri sensi ad assaporare il buon vino Soave. Vi proponiamo un percorso di circa 35km, con difficoltà media (adatto a tutti). Ritrovo ore 9.00 ritrovo presso il parcheggio di Porta Aquila a Soave (VR).

Durante il percorso faremo sosta in un vigneto insieme a chi la lavora quotidianamente Non mancherà ovviamente l'assaggio di qualche bicchiere di buon vino Soave accompagnato da un delizioso rinfresco prima della conclusione dell'escursione. Ritorno alle macchine previsto per le 14 circa. Il pomeriggio sarà tutto a vostra disposizione per vivere e visitare in tranquillità Soave e la sua Festa dell'Uva.

Quota di partecipazione: 40 euro. La quota comprende: tesseramento e assicurazione RC; guida cicloturistica; assistenza durante il percorso; visita al vigneto e degustazione come da programma. Possibilità di noleggio E-bike da pagare a parte. Contattaci per saperne di più: info@winebikeloop.it. Whatsapp o chiamate 3345938139.