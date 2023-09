Viaggio nel mondo degli oli essenziali

Indirizzo non disponibile

Conosci il mondo degli oli essenziali? Domenica 17 Settembre dedicheremo un’intera giornata per “viaggiare” all’interno del mondo degli oli essenziali scoprendo la loro antica storia, le molteplici proprietà ed i possibili usi. Immersi nella cornice del Monte Baldo, definito il Giardino d’Europa, faremo un’esperienza unica raccogliendo una pianta aromatica e poi distillandola con l’alambicco per estrarne l’essenza.

Saremo immersi in un luogo speciale a stretto contatto con la natura che ci consentirà di rilassarci per vivere al meglio questa momento e poter annusare oli essenziali rari. L’olio essenziale rappresenta anticamente l’anima della pianta con la quale ogni partecipante andrà a realizzare un rimedio naturale volto a migliorare il nostro stato di benessere fisico, emotivo e mentale.

La giornata sarà tenuta da Manuel, esperto in processi di distillazione e Roberto, raccoglitore ed esperto delle piante del Monte Baldo (VR).

Posti limitati.

