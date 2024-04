Alla scoperta dei vini e delle tradizioni: weekend nella Valpolicella

Nel suggestivo paesaggio collinare della Valpolicella, dove la cultura del vino si intreccia con antiche tradizioni, un weekend di esplorazione vi attende. Siete invitati alla Cantina Vogadori per un viaggio nei vigneti e nella storia della produzione vinicola familiare. Ammirate i filari di uva che danno vita all'Amarone e lasciatevi guidare attraverso la cantina per scoprire i segreti della loro arte.

Ci sarà un tour alla mattina e uno al pomeriggio, sono esperienze che ti porteranno in un viaggio di scoperta attraverso i vigneti, le tradizioni, la cultura nelle cantine della Famiglia Vogadori. Che modo migliore per conoscere i segreti della produzione vinicola locale? Durante il tour, avrai l'opportunità di assaggiare ben cinque vini diversi, tra cui il rinomato Valpolicella Classico e l'inconfondibile Amarone. E non finisce qui! Per completare il tuo viaggio di gusto, potrai anche assaporare l'Olio Extra Vergine di Oliva prodotto direttamente in cantina.

Questo weekend nella Valpolicella vi condurrà alla scoperta di vini straordinari e tradizioni millenarie, regalandovi un'esperienza autentica e indimenticabile nel cuore della cultura vitivinicola italiana.

Riassumendo:

• Quando: 25,26,27,28 Aprile

• Dove: Cantina Vogadori, Negrar Via Vigolo 16, Negrar di Valpolicella 37024 (VR)

• Come prenotare: via whatsapp: 00393289417228 via mail: info@vogadorivini.it

via mail: • Web: https://www.vogadorivini.it

Foto ufficio stampa Cantina Vogadori