Passeggiata enogastronomica biologica in Valpolicella con degustazione di vino e olio

Ci sono tanti modi per trascorrere una domenica rilassante, vuoi sapere il nostro? Passeggiata all’aria aperta e degustazione di vino e olio biologici, ospitati dall'Azienda Agricola San Dionigi.

In questa giovane azienda agricola si respira l'entusiasmo di nuovi progetti che hanno messo solide radici nella storia del luogo. Qui si impara dalla tradizione per creare qualcosa di unico! Guidati da Orme Leggere, raggiungeremo l'Eremo di San Rocchetto dove arte e natura si fondono in una bellezza che incanta il pellegrino.

Al riempimento del primo turno, è prevista l'apertura di un secondo turno con partenza alle 14.30. Cosa aspetti? Vieni e porta gli amici!