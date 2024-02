"PavilLove", un viaggio tra maestri cioccolatieri, abili artigiani e golose esperienze al Padiglione degli Ufficiali di Peschiera

La Galleria del Padiglione, con i suoi 180 metri di volte e archi, sarà il palcoscenico di un'esperienza straordinaria che solleticherà i sensi degli ospiti. "PavilLove" offrirà a tutti l’opportunità di scoprire golosi cioccolati, creative praline, inebrianti abbinamenti ed esclusive esperienze gastronomiche, presentati da abili artigiani pronti a guidare il pubblico alla scoperta del regalo perfetto per San Valentino. A rappresentare le eccellenze del cioccolato ci sarà Ciocomiti che presenterà in anteprima "Equilibrio" , la pralina premiata da Chocolove di SIGEP 2024, come "il dolce di San Valentino".

Ci saranno inoltre le golose praline di Zambaldo, le tavolette dalla Cioccolateria Veneziana, la cioccolata da passeggio di Ciocosweet, le originali proposte della Dolceria Zanlari e le creative composizioni di Marcatognini da Perugia. Non solo cioccolato, ma anche i pregiati distillati provenienti da tutto il mondo di Zafferano Spirits. Ci saranno i gin più sexy del momento: Amagin Pink e London Dry di Amagin, distillati locali come il Gin Olivia e il liquore a base di erba Luigia firmato Dicisano. Zenato sarà il rinomato nome che condurrà alla scoperta dell'eccellenza dei vini, dai rossi della Valpolicella ai bianchi del Lugana. Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare, su prenotazione, a due imperdibili degustazioni guidate da Chiara Tosi, Master Chocolate Taster, che condurrà un viaggio alla scoperta del mondo del cioccolato nelle sue varie espressioni: creme spalmabili, tavolette fondenti e praline ripiene.

Alle 16 si terrà una speciale "Choco Experience" dove il cioccolato sarà abbinato a creativi e insoliti accostamenti al prezzo di 30 euro, mentre alle 18.15 ci sarà un esclusivo "Choco Dinner" alla scoperta dell'amore tra Amarone e Cioccolato, al prezzo di 35 euro. Cecilia Rabassi vi svelerà i segreti del cioccolato con un’esperienza multisensoriale. Vincitrice del primo President's Award della London Chocolate Academy nel 2021, condividerà con il pubblico la sua somma conoscenza nel mondo del cacao. Ogni ora, su prenotazione, Manifattura Sigaro Toscano organizzerà degustazioni di sigari abbinate a un distillato di Zafferano Spirits e al pregiatissimo cioccolato di Ciocomiti al costo di 10 euro. Un connubio di eccellenze da non perdere.

Gusto e olfatto si fonderanno in sinergia con i prodotti preparati a base di rose di Le Rose di Mariya. Troverete i regali più belli nello spazio dedicato a Parfum Idéal, tra le cornici di Photo Shop, avvolti dalle Griffe di Federica, o illuminati dalle candele di Botanical Soylab. Per gli appassionati di energie sottili, i fiori di Bach di Claudia saranno l'occasione per riequilibrare i chakra, mentre la Cartomante Anna svelerà ogni segreto per coloro che desiderano conoscere in anticipo le sorti della coppia. "PavilLove" è un evento gentilmente offerto da Ristoclassique e organizzato in collaborazione con con BF Communication & Consulting. Un'esperienza indimenticabile, gratuita e aperta a tutti, vi aspetta al Padiglione degli Ufficiali, dove l'amore si celebra in tutte le sue forme.

Informazioni e contatti

Il Padiglione degli Ufficiali Piazzale della Serenissima 5 - 37019 Peschiera del Garda (VR): info@ilpadiglionedegliufficiali.it - www.ilpadiglionedegliufficiali.it

PavilLove 11 Febbraio 24 a Peschiera del Garda / foto ufficio stampa Il Padiglione degli Ufficiali