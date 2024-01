Riapre il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio con ingresso gratuito per tutte le donne

Giovedì 7 marzo: apertura straordinaria in anteprima per gli abbonati. Venerdì 8 marzo: donne ingresso gratuito, gli uomini che accompagneranno una donna biglietto ridotto 14 euro. Sabato 9 marzo: il Parco sarà aperto a tutti, ingresso gratuito solo per i residenti a Valeggio sul Mincio

Prezzo Giovedì 7 marzo: apertura straordinaria in anteprima per gli abbonati. Venerdì 8 marzo: donne ingresso gratuito, gli uomini che accompagneranno una donna biglietto ridotto 14 euro. Sabato 9 marzo: il Parco sarà aperto a tutti, ingresso gratuito solo per i residenti a Valeggio sul Mincio

Riaprono i battenti del Parco Giardino Sigurtà: appuntamento per venerdì 8 marzo, giorno della Festa della Donna, per l’inizio della stagione 2024 che terminerà domenica 10 novembre. Una riapertura che avviene in concomitanza della Giornata internazionale della donna e per l’occasione il Parco, ormai da diverso tempo, omaggia l’entrata a tutte le visitatrici. Negli anni scorsi hanno celebrato l’inizio della stagione di apertura numerose donne, che hanno deciso di concedersi una giornata nella Natura, scorgendo i primi cenni della vicina primavera.

Le iniziative per la riapertura del 2024

Tutte le donne avranno diritto all’ingresso gratuito al Parco Giardino Sigurtà per la giornata di venerdì 8 marzo 2024, mentre gli uomini che accompagneranno una donna potranno usufruire di un biglietto ridotto per l’entrata (14 euro anziché 18 euro).

Giovedì 7 marzo, apertura straordinaria in anteprima del Giardino con ingresso in esclusiva per gli abbonati, mentre sabato 9 marzo il Parco sarà aperto a tutti, ma l’ingresso sarà gratuito per i residenti a Valeggio sul Mincio.

Per i giorni di apertura iniziali, oltre a scoprire i grandi spazi verdi del Parco-Giardino e fare un’immersione nella Natura, si potranno scorgere i primi tulipani (anticipazione della spettacolare Tulipanomania con più di un milione di bulbi che si ammira al Parco dalla seconda metà di marzo e per tutto il mese di aprile), i narcisi, i crocus e il giallo acceso della forsizia, in più punti dei 600.000 metri quadrati del Parco.

Il parco e le sue bellezze

Il Parco è custode di fioriture stagionali come Tulipanomania premiata a livello mondiale, le migliaia di rose sul famoso Viale delle Rose, le ninfee, dalie, piante annuali e molto altro che si alterna nel corso delle stagioni; mentre i boschi con alberi antichi e spettacolari, gli edifici storici, come l'Eremo e il Castelletto, 18 specchi d’acqua e i panorami fanno da cornice agli eventi e alle iniziative che si terranno durante la stagione. Senza dimenticare i punti da non perdere come il Labirinto, tra i più belli al mondo, i Giardini Acquatici e il Grande Tappeto Erboso, un’immensa distesa verde amata dai visitatori e scenografia di videoclip musicali, servizi giornalistici e produzioni televisive.

Acquistato nel 1941 dalla famiglia Sigurtà, il Parco fu aperto al pubblico nel 1978 e da allora è uno dei giardini più apprezzati dalle famiglie, da chi ama la Natura o da chi vuole semplicemente trascorrere una giornata rilassante. Adagiato sulle colline moreniche, il Parco Sigurtà è vicino alle città di Verona, Mantova e si trova 8 km dal Lago di Garda; il Giardino può essere visitato a piedi, in bicicletta, con i golf-cart elettrici oppure a bordo di uno dei trenini panoramici o dello shuttle elettrico.

Il Parco ha vinto numerosi premi, tra cui il recente Garden Tourism Award che lo ha portato sul gradino più alto del mondo, ovvero è stato dichiarato dal Garden Tourism Network come tra i parchi più meritevoli di visita a livello internazionale.

Informazioni e contatti

Parco Giardino Sigurta? a Valeggio sul Mincio / foto ufficio stampa Parco Giardino Sigurta?