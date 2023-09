A Verona  la Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi ospita la mostra "Alice in Wonderland"

Dall'11 settembre, la Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi ospita la mostra “Alice in Wonderland”: un percorso espositivo che vede protagonisti gli alunni e le alunne della classe III E della scuola secondaria di primo grado Mario Mazza di Verona (IC 11 Borgo Roma Ovest), curato dalla professoressa Paola Attardo con l’artista Saba Ferrari e dalla professoressa Anna Gobetti con la madre lingua Catherine Stevenson.

La realizzazione della mostra è il risultato di un progetto che le docenti hanno proposto agli studenti durante il secondo quadrimestre, in modalità laboratoriale. Venti “scatole” illustrano i capitoli più belli del romanzo di Lewis Caroll, accompagnate da brevi descrizioni in inglese, scritte dagli alunni.

Tante le competenze messe in campo. I ragazzi hanno affrontato la lettura del testo in lingua originale e successivamente hanno analizzato personaggi, luoghi, tempi e spazi della narrazione. Hanno prodotto testi in inglese e contemporaneamente hanno preso familiarità con le opere dell'artista Joseph Cornell, esposte alla Fondazione Peggy Guggheneim di Venezia.

Il riferimento artistico scelto ha permesso alla classe di partecipare al programma “A scuola di Guggheneim” e di visitare gratuitamente il museo. Durante il laboratorio artistico, tutti i ragazzi e le ragazze hanno sperimentato varie tecniche di stampa: monotipo, torchio, incisioni su gomma crepla e altre.

Il progetto è stato realizzato all’interno del modello innovativo “Disegnare il Futuro”, finanziato da Fondazione San Zeno di Verona. La mostra espone anche le diverse edizioni del romanzo di Lewis Caroll presenti nelle raccolte della Biblioteca Civica.

Nell'ambito della rassegna “Sabato agli audio, organizzata dal Centro Audiovisivi”, sabato 16 e 23 settembre 2023, alle ore 10, nell’Anfiteatro del Centro Audiovisivi saranno proiettati film d'animazione a tema. La mostra è visitabile fino al 30 settembre alla Galleria Rossa della Biblioteca Civica Ragazzi (via Cappello 43) a questi orari: lunedì dalle 14 alle 19, da martedì a sabato dalle 9 alle 19.