Leggende cimbre in cammino: escursione nella Valle delle Sfingi

Escursione storico – naturalistica lungo l’antico percorso di transumanza della via Cara (o Vaccara) che collegava la pianura con la montagna. Lungo il sentiero potremo ammirare lo splendido paesaggio dell’Altopiano della Lessinia e visiteremo la Valle delle Sfingi, un luogo suggestivo e interessante dal punto vista geologico e naturalistico. Lungo il percorso ascolteremo leggende e favole cimbre di “fade” e di orchi, che un tempo venivano raccontate nei filò. Prima dell’escursione ci sarà una visita guidata al Covolo, incredibile e maestosa cavità carsica, considerato da molti storici il luogo dove Dante avrebbe preso ispirazione per la descrizione, nella Divina Commedia, dei gironi dell’Inferno, mentre la tradizione popolare lo descrive come casa di esseri fantastici, quali orchi e “fade”. L’escursione include l’accesso al Covolo. Visita condotta da guida escursionistica abilitata ed esperta del territorio.

