Alla Biblioteca Civica di Verona torna il mercatino dei libri usati

Ritorna a Verona in Biblioteca Civica il tanto atteso mercatino dei libri delle biblioteche in occasione della settimana del Tocatì, il Festival dei Giochi in Strada. Un'occasione per valorizzare le donazioni dei cittadini, rimettere in circolo i libri non più utili alle biblioteche e promuovere la lettura.

Il ricavato andrà tutto in acquisto di nuovi libri. Appuntamento sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, entrambi i giorni dalle 10 alle 19.

Biblioteca Civica di Verona / foto d'archivio via ufficio stampa Comune di Verona