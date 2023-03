All'Arena di Verona tornano i Music Awards

Tornano i Music Awards, uno degli eventi più importanti del panorama musicale nazionale, giunti alla diciassettesima edizione, il 15 e il 16 settembre 2023 alle 20.30 all’Arena di Verona, dove le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per i loro più grandi successi discografici secondo le certificazioni FIMI/GfK Retail and Technology Italia e riceveranno i premi live certificati da SIAE. Ma le sorprese non finiscono qui: giovedì 14 settembre tornerà per il quarto anno consecutivo lo Speciale Music Awards, alle 18.

Tre entusiasmanti serate-evento, in compagnia dei più importanti artisti italiani, personaggi di spicco del mondo della televisione, del cinema, del teatro e dello sport, per vivere una magica atmosfera di fine estate ricca di sorprese.

