Sesta giornata nazionale dei piccoli musei all'Ossario di Custoza

Anche quest'anno l'Ossario di Custoza aderisce alla 6° Giornata nazionale dei Piccoli Musei! La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è un'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Musei per far conoscere il vero volto dei piccoli musei, stimolare i residenti, attrarre nuovi visitatori e sensibilizzare le Istituzioni sul valore e le reali dimensioni del mondo dei piccoli musei.

Domenica 17 settembre ingresso gratuito dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Visite guidate solo su prenotazione ore 10.30 - 11.15 - 16.30 - 17.15: ticket 2 euro (max 15 partecipanti per gruppo di visita). Per prenotazioni: info@ossariocustoza.it.



Al termine della visita verrà donata una cartolina, come simbolo della tematica affrontata dalla 6° Giornata Nazionale dei Piccoli Musei: "i piccoli musei sono la porta del territorio". Inoltre il dono della cartolina vuole anche ricordare il valore che l'Ossario ha avuto nel contesto turistico: già meta di turismo patriottico dopo la sua inaugurazione, la sua funzione si è evoluta nel tempo, divenendo ora anche destinazione del turismo delle Radici.