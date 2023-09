Musica in Piazza: i Movie Trio con il loro tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti

Domenica 17 settembre avrà luogo il terzo e ultimo appuntamento di "Musica in Piazza 2023". Sul palco saliranno i Movie Trio con il loro tributo a Lucio Dalla e Lucio Battisti, artisti che nel 2023 avrebbero compiuto 80 anni. Gli eventi nascono dalla collaborazione con Loris Zanon, amico intimo di Alfio Cantarella ex batterista dell’Equipe84 che abbiamo ricordato nei primi 2 appuntamenti, e alcune organizzazioni impegnate da tempo nel sociale: la Parrocchia Santa Maria Maddalena, l’associazione Castel Bricon, il Centro Giovanile NOI di Dossobuono, l’associazione Mereketenghe, la cooperativa sociale Tangram, l’associazione Piccola Fraternità, la Società Ciclistica Olimpica Dossobuono, il Gruppo Alpini di Dossobuono e la Società Opera San Vincenzo de Paoli di Dossobuono.

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

La rassegna gode del patrocinio del Comune di Villafranca di Verona e rientra nel progetto “Abbracci”, finanziato da Cariverona e sviluppato da Mag Verona, che ha permesso (e permetterà fino alla fine del 2023) alla Piccola Fraternità di individuare i bisogni sociali ed educativi di Dossobuono e di progettare e mettere in pratica le risposte adeguate attraverso la partecipazione attiva delle comunità. Il coinvolgimento delle associazioni della frazione nella rassegna è frutto della volontà di raccogliere attorno a progetti condivisi le forze a disposizione nel territorio, così da rendere poi più semplice e più efficace realizzare interventi per gli abitanti di Dossobuono.

Stefano Manara, direttore della Piccola Fraternità: «Il buon risultato dei precedenti due appuntamenti di Musica in Piazza ci ha piacevolmente sorpreso. Non ci aspettavamo una risposta così calda in termini di affluenza e di complimenti. Le persone hanno un forte desiderio di stare assieme e trascorrere qualche momento di serenità, non solo per rilassarsi, ma anche per partecipare in modo attivo ad una iniziativa di solidarietà come questa. Ancora una volta Dossobuono stupisce per la sua capacità di fare squadra: tutte le associazioni coinvolte lavorano in perfetta armonia e condividono il desiderio di essere punti di riferimento per tutti i residenti. A dicembre il progetto Abbracci terminerà. Il risultato più grande è stato quello di aver sviluppato e condiviso nuovi metodi per rilevare i bisogni della gente e trovare le risposte adeguate, attraverso il consolidamento della rete sociale, composta da tutti quello che fanno del bene».

Scopo della rassegna e offrire momenti di aggregazione sana alla comunità per stimolare il confronto e l'impegno sociale. Prima e durante i tre concerti, che inizieranno alle ore 21, saranno aperti e attivi gli immancabili stand gastronomici.