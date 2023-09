Torna a Verona il Festival Internazionale di Fotografia "Grenze"

Dal 7 settembre al 30 ottobre 2023 si terrà la sesta edizione di Grenze Arsenali Fotografici, il festival internazionale di fotografia organizzato in collaborazione con Assessorato alla Cultura, Turismo, Spettacolo e Rapporti con l'Unesco del Comune di Verona e l'Università Pontificia Iusve, che si tiene nel quartiere di Veronetta. La formula è quella collaudata negli anni: forte vocazione internazionale, presenza degli artisti da tutto il mondo, mostre, formazione, laboratori, workshop e collaborazioni con le associazioni del territorio locale e nazionale.

Più giorni rispetto all'edizione precedente perché alcune sedi espositive saranno coinvolte in Art Verona con mostre inaugurate in ottobre ed esposte fino alla fine del mese. Tema dell'edizione che inaugura il 7 settembre è Staunen: meraviglia. I progetti esposti sono stati selezionati per raccontare le sfumature dello stupore davanti a quell'inatteso che non si può comprendere o dire. Lo stupore è apertura all'altro, è deviazione dallo sguardo comune sulle cose, è gioia della novità ma anche trauma e angoscia davanti all'ignoto.

Sedi espositive e programmi

Al Bastione delle Maddalene di Vicolo Madonnina 12 è esposta la sezione principale. Le mostre di Charles H. Traub - Dolce Via Nova – e di Benedetta Sanrocco - CHOCOLATE & DIRTY CLOTHES del Premio Musa nato in collaborazione con l'omonima scuola milanese, saranno esposti presso Grenze | Galleria d’Arte Contemporanea, in collaborazione con Isolo17, in via XX Settembre.

In Fonderia Fonderia 20.9 ci sarà ASPETTATIVE TRADITE di Chiara Bandino, Gloria Pasotti, Nicolò Lucchi, Arielle Bonne Année. Il Lazzaretto di Verona ospita la sezione OFF mentre Lo Spazio Veronetta propone W O W uàu progetto di Jessica Noy Laufer, Chiara Fogliatti e Ginevra Gadioli. Le Serre Comunali si aprono al pubblico proponendo tra limoni e sempreverdi due progetti: Ottantuno di Isacco Emiliani e Capre o Pecore di Kevin Horan.

Il Teatro Nuovo in occasione della rassegna Theatre Art Verona, espone Teatro e fotografia una antologica di Enrico Fedrigoli. Porta Vescovo dal 7 al 17 settembre accoglierà lo spazio dedicato al libro di fotografia e alcuni incontri con gli autori. Infine, inaugurato in maggio Il Meccanico, nuovo spazio espositivo del Festival in via San Vitale 2b, espone in settembre una scelta dalla collezione dal Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, il progetto di Petros Efstathiadis ESCAPE PODS e in ottobre, in collaborazione con Art Verona: Laure Winants con Albedo, Isacco Emiliani e la sua ultima ricognizione artica Climate Change e Elodie Cavallaro con Mère.

Informazioni e contatti

Tutte le sedi sono ad ingresso gratuito, info e orari di ogni location sul sito del Festival: www.grenzearsenalifotografici. com e sul sito del Comune di Verona www.comune.verona.it.