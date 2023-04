A Verona torna "Soffitte in Piazza", il mercatino dell'usato in tutti i quartieri della città

Ritornano gli attesi mercatini dell’usato di “Soffitte in Piazza" edizione 2023, dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro.

Per scoprire come dare nuova vita agli oggetti che non utilizzi, guarda il calendario degli appuntamenti e iscriviti seguendo le indicazioni sotto riportate. Se invece vuoi solo curiosare o acquistare qualcosa, puoi venire direttamente nei giorni di mercato e gironzolare tra le bancarelle allestite dai privati cittadini o dalle associazioni senza scopo di lucro.

Il programma

Piazza Isolo - Centro: 6 maggio / 3 giugno / 2 settembre

Lungadige XXVI Luglio 1944 - Parona: 13 maggio / 10 giugno / 8 luglio / 9 settembre

Piazza del Centro Commerciale via Marin Faliero - Quartiere Saval: 29 aprile

Pista ciclabile - San Massimo: 20 maggio

Percorso pedonale La Vecchia Ferrovia - tra via Tevere e via Torricelli - Golosine: 23 aprile / 28 maggio

Parco San Giacomo (lato ospedale) - Borgo Roma: 23 settembre

Area mercato rionale di Borgo Venezia: 29 aprile / 27 maggio / 9 settembre / 14 ottobre

Piazza Frugose - Parrocchia Beato Carlo Steeb - San Michele Extra: 16 settembre / 7 ottobre

Piazzetta Via Valpantena 85/c - Quinto: 3 settembre

Informazioni e contatti

Associazione DBA - Anemia Diamond Blackfan Italia ODV: amici@amici.fondazionedba.org

Associazione Storie Creative: info@soffitteinpiazza.it

Web: https://www.comune.verona.it

Soffitte in piazza 2023 / Locandina Comune di Verona