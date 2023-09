In Sala Birolli a Verona la mostra "Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento"

Una foto o una fiaba illustrata, per descrivere l’esperienza di cambiamento vissuta insieme all’interno di una comunità, una fase di trasformazione per riprendere in mano la propria vita. Da domani, venerdì 1 settembre in Sala Birolli, in via Macello 17, si potrà visitare la mostra multimediale itinerante “Sguardi invisibili. Viaggio fotografico nei luoghi del cambiamento”, promossa da Co.Ve.S.T. - Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche, e dalla sua ala creativa CovestArt, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del Comune di Verona.

La mostra è a ingresso gratuito e sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 fino a martedì 12 settembre. L’iniziativa si tiene in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, e si svolge in forma itinerante nelle sette province del Veneto. Obiettivo è condividere un racconto per immagini, composto da 55 scatti fotografici realizzati all’interno delle comunità terapeutiche e 35 illustrazioni di sette riscritture di un’unica fiaba illustrate dai ragazzi ospiti delle strutture, che hanno come tema portante il rinnovamento che la relazione produce sugli esseri umani.

Un progetto corale che coinvolge studenti di fotografia, ragazzi delle scuole medie superiori, ospiti delle comunità terapeutiche e volontari per evidenziare non tanto gli effetti negativi della dipendenza da sostanze, fenomeno sempre più in espansione e diffusione, quanto le relazioni umane all’interno delle comunità terapeutiche che portano alla rinascita e al cambiamento.