A Castelnuovo del Garda la 57esima Festa dell’Uva

Enogastronomia, musica e spettacolo: queste le principali attrattive dell’edizione numero 57 della Festa dell'Uva, in programma dal 15 al 17 settembre a Castelnuovo del Garda. La manifestazione è come sempre organizzata dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Pro loco.

«La Festa dell’Uva è un appuntamento autentico, che coinvolge decine di volontari e numerose associazioni – spiega il sindaco Giovanni Dal Cero −. Invito i turisti in vacanza sul lago di Garda a conoscere da vicino questa manifestazione, che ha saputo mantenere inalterato nel tempo il suo carattere popolare».

«Anche in questa edizione non mancheranno le note casette di legno, che ospitano insieme Cantine e associazioni − spiega l’assessore alle Manifestazioni e Associazioni Thomas Righetti −, l’appuntamento sportivo con la corsa podistica “Marapergola”, oltre a diversi spazi dedicati all’enogastronomia che animeranno l’intero centro storico del paese».

Apertura ufficiale alle 20 di venerdì 15 settembre con il taglio del nastro all’inizio di via Marconi. A seguire, lo spettacolo di Arte Danza davanti al municipio e il concerto della banda cittadina al Parco del Brolo e, alle 21.30, il live show di Gabriele Amenduni. Si prosegue sabato 16 alle 16.30 con l’inaugurazione dell’Officina del Carnevale (in via Sei Fontane 6) e alle 19.30 l’apertura degli stand enogastronomici con spettacolo di magia e serata musicale.

Domenica 17 (dalle 7.30 alle 9) partenza della corsa podistica “Marapergola” da piazza Angelini; alle 11.30, in sala civica XI Aprile 1848, l’accoglienza del gruppo del Carnevale Storico Crescentinese e alle 14.30 street band per le vie del paese.

Alle 15.30 la sfilata delle majorette con partenza da piazza Libertà e alle 16, al Parco del Brolo, UvAbeo. La vite per la vita, spettacolo di danza in favore di Abeo.

Alle 17.30 in via Marconi l’appuntamento di Areal Danza Aerea con prova attrezzi per tutte le età, seguito alle 18.30 da un momento musicale in attesa della riapertura degli stand enogastronomici fissata per le 19.

Il Parco del Brolo alle 20 ospita la cerimonia di premiazione delle Casette delle associazioni abbinate alle Cantine con la partecipazione della Confraternita Contea Gallo Verde di Calmasino, Confraternita del vino Bardolino e Confraternita dello Snodar nobilissimo Recioto della Valpolicella. Conclusione alle 21 con lo spettacolo di Garda Danze.