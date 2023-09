A Isola della Scala torna l'imperdibile Fiera del Riso 

Mancano pochi giorni all’apertura della 55esima Fiera del Riso e i fornelli sono caldi, pronti per cucinare centinaia di quintali di riso nano vialone veronese IGP, l’oro bianco del territorio della provincia di Verona. La kermesse che celebra il risotto italiano, si terra? dal 13 settembre 2023 all’8 ottobre 2023 su un’area di oltre 90 mila mq, al cui interno trovera? spazio anche Taste of Earth, manifestazione dedicata allo sviluppo di relazioni commerciali con Paesi europei ed extra-europei attraverso la presenza di aziende e stakeholder, inserita nel calendario AEFI.

Primo evento fieristico italiano di monoprodotto come presenze, secondo a livello europeo dopo l’Oktoberfest di Monaco, piu? di 500 mila piatti serviti, oltre 400 imprese coinvolte e l’intero territorio dell’IGP del Nano Vialone Veronese coinvolto. Questi i numeri della Fiera del Riso di Isola della Scala, l’appuntamento nato per celebrare l’oro bianco della Pianura dei Dogi, il Nano Vialone Veronese IGP e diventato oggi un volano economico per imprese e tessuto sociale.

La 55a edizione torna con alcune novita?, come l’ampliamento del padiglione Taste of Earth, dedicato al comparto internazionale, il coinvolgimento di alcuni dei Consorzi di Tutela dei vini della provincia di Verona e il miglioramento di alcuni servizi dedicati ai visitatori come casse automatizzate e prenotazioni online di serate e menu?. Tutto senza dimenticare la tradizione, i convegni e gli appuntamenti folkloristici e culinari all’interno del Ristorante Taste of Earth che accompagnano la Fiera del Riso e che coinvolgono tutto il paese e le sue frazioni.

Taste of Earth e? il progetto collegato alla Fiera del Riso che dal 28 settembre all’8 ottobre aprira? le porte all’internazionalizzazione e sara? ospitato nell’ampia area con espositori esteri. Piu? di cinquanta aziende racconteranno e presenteranno i prodotti e le peculiarita? dei loro territori. Tale evento ha permesso alla Fiera del Riso di entrare nel calendario dell’Associazione AEFI (Associazione Espositori e Fiere Italiane). Un percorso iniziato tre anni fa con la Regione Veneto che si e? concretizzato nel 2022.

Riso e cultura s’incontrano, tante le iniziative

Nel corso delle serate della Fiera del Riso sono previsti cooking show, momenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio con visite guidate a cura dell’associazione El Fontanin, convegni a tema riso e numerose altre iniziative di promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio.

Sono due, inoltre, le mostre proposte. La prima, dal 13/09 al 27/09 dal titolo Riso Italiano, un alimento a cinque stelle, curata da Ente Fiera di Isola della Scala, Ente Nazionale Risi e VeronaFabLab. Storia e tecnologia si fondono per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva, per divulgare la cultura isolana a grandi e piccini. La seconda, che rimarra? per tutta la durata della manifestazione, Femo galze?ga!... Da una festa contadina a una grande Fiera a cura di Ente Fiera di Isola della Scala, Ente Nazionale Risi e il Consorzio di Tutela della IGP Riso Nano Vialone Veronese. Un percorso per riscoprire le tradizioni che hanno portato la kermesse ad essere un punto di riferimento non solo italiano, ma per tutta l’Europa.

Nella settimana Taste of Earth dedicata anche ai sapori internazionali saranno presenti due giovani Chef europei di JRE – Jeunes Restaurateurs che valorizzeranno, cucinando il Nano Vialone Veronese IGP, la tradizione del loro Paese d’origine proponendo piatti innovativi.

