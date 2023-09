A Bussolengo la Festa di fine estate

Nell’ultimo weekend della bella stagione, Bussolengo celebra la Festa di fine estate, organizzata con la Pro Loco. Appuntamento in Piazzale Vittorio Veneto sabato 16 e domenica 17 settembre con musica dal vivo e tante specialità culinarie.

Il programma prevede sabato sera alle 21.30 lo spettacolo travolgente dei Sangue Blues, una delle ultime vere e proprie rhythm' blues band che propone un repertorio che spazia dai classici di Wilson Pickett, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James. Domenica alle 21 sarà la volta della cover band dei Nirvana About Kurt, con il loro repertorio grunge.

Lo stand della Pro Loco con i piatti tipici della tradizione e i migliori food truck saranno aperti sabato dalle 19 e domenica dalle 12 e dalle 19. Nel pomeriggio di domenica, dalle 14 alle 18, battesimo della sella con due cavalli e un angolo didattico dove i più piccoli potranno conoscere meglio questo splendido animale. «Anche quest'anno - spiega il sindaco Roberto Brizzi - Bussolengo è stato tra i Comuni più attivi della provincia di Verona nell'organizzare eventi e manifestazioni, portando in piazza e nei luoghi di aggregazione tante proposte che il pubblico ha dimostrato di apprezzare e vi aspettiamo questo weekend e il prossimo per salutare insieme l'estate».

«Abbiamo un settembre ricco di appuntamenti - ricorda l'assessore alla Promozione del territorio e alle Manifestazioni Massimo Girelli - perché vogliamo continuare a dare delle opportunità di festa e condivisione ai bussolenghesi e a tutti quelli che verranno a trovarci. Il bilancio delle manifestazioni estive è sicuramente positivo, abbiamo avuto un ottimo riscontro in termini di partecipazione e apprezzamento e gli eventi sono stati inoltre una bella vetrina per le attività commerciali. La Festa di fine estate sarà l’occasione per chiudere insieme la bella stagione».

«Anche quest’anno - conclude il vice presidente della Pro Loco di Bussolengo Sandro Casagrande - portiamo in piazza la Festa di fine estate che durerà ben due giorni. Siamo molto soddisfatti per quanto fatto in queste settimane e per la positiva collaborazione con il Comune da cui scaturiscono sempre opportunità interessanti e belle attività per la comunità. Vi aspettiamo con musica, divertimento e anche qualche novità nel menù della Festa».