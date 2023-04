"Memorie dal Futuro" al castello scaligero di Malcesine con le installazioni di Katja Loher e Dario Tironi 

Il maestoso scenario del Castello Scaligero di Malcesine, borgo medievale affacciato sulla sponda veronese del Lago di Garda, recentemente entrato nella lista de "I Borghi più belli d'Italia", dal 22 aprile al 29 ottobre 2023 accoglie le sculture e le installazioni degli artisti Katja Loher (Zurigo, 1979) e Dario Tironi (Bergamo, 1980), accomunati da una ricerca orientata a tematiche ambientali. Curata da Marina Pizziolo, l'esposizione sarà inaugurata sabato 22 aprile alle ore 19.30, nell'ambito di un più ampio programma culturale promosso dal Comune di Malcesine.

Le opere dei due artisti sono potenti "Memorie dal Futuro". Un futuro al quale gli scienziati guardano con apprensione, ma che possiamo modificare con le nostre scelte e i nostri comportamenti, trasformando l'allarme scientifico in un presagio smentito. Se la scienza parla alla ragione, l'arte comunica attraverso la potenza delle sue suggestioni. «Ecco perché i lavori di Katja Loher e Dario Tironi - spiega la curatrice Marina Pizziolo - sono perfette macchine poetiche, generatrici di storie che sanno parlare alla parte più intima e innocente di noi: a quello che una volta, senza vergogna, si chiamava cuore».

La mostra, realizzata in collaborazione con Kromya Art Gallery, si articola in due parti: la Sala Labia del Castello Scaligero accoglie un'installazione immersiva realizzata da Katja Loher, mentre negli spazi esterni del Castello sono collocate nove grandi sculture di Dario Tironi. La mostra di Katja Loher e Dario Tironi è parte di una giornata d'arte e cultura promossa dal Comune di Malcesine. Sabato 22 aprile, alle ore 17, al Palazzo dei Capitani di Malcesine (via Capitanato, 4), si svolgerà la cerimonia di consegna al Comune di Malcesine della Bandiera "I Borghi più belli d'Italia", alla presenza di Fiorello Primi, Presidente dell'omonima associazione. Alle 19.30, al Castello Scaligero, avverrà invece l'inaugurazione del nuovo ingresso, frutto di un'operazione di filologia architettonica, che restituisce al castello l'originale entrata scaligera del XIV secolo, spostata dai veneziani sul lato opposto. Nell'occasione, verrà inaugurata la mostra d'arte "Memorie dal Futuro".

Durante la serata sarà possibile ammirare il risultato del nuovo impianto illuminotecnico, che valorizza ulteriormente il monumento, privilegiata meta turistica nazionale e internazionale, attualmente sede museale, teatrale, nonché di eventi culturali e cerimonie private.

Il Castello Scaligero di Malcesine è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: fino al 30 aprile ore 9.30-18.30, dal 1° maggio al 1° ottobre ore 9.30-19.30, dal 2 al 29 ottobre ore 9.30-18.30. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro, bambini (dai 6 ai 13 anni) 3 euro, gratuito da 0 a 5 anni. Per informazioni: Visit Malcesine, info@visitmalcesine.com), Ufficio Turismo Comune di Malcesine (T. +39 045 6589904).

Castello Scaligero Malcesine / locandina ufficio stampa CSArt – Comunicazione per l'Artejpg