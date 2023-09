Da Choco Moments a Ciottolando con Gusto: tutti gli appuntamenti di settembre da non perdere a Malcesine

La sera di sabato 9 settembre sarà il turno del 22° Festival Corale ASAC (Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali) a cura dell’associazione Cima Valdritta. Dalle 20:45 quattro cori si esibiranno nella Chiesa Parrocchiale: Le Voci di Malcesine (dirigono Gianluca Zanolli e Lara Bassi); il coro Voce dei Colli di Colognola ai Colli (dirige Lorenzo Masotto); il coro A.N.A. La Parete del quartiere Santa Lucia di Verona (dirige Luigi Melchiori); il gruppo vocale Note Dolenti di Sant’Anna d’Alfaedo (dirige Raffaello Benedetti).

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2023

Lunedì 11 settembre ritorna la musica dal veliero più amato del Garda: la Siora Veronica ospiterà al Porto di Malcesine Nessun Dorma, serata sulle note di Puccini, Rodgers & Hammerstein, Bizet, Punchielli, Massenet, De Curtis, Denza e altri compositori. Dalle ore 21 ad incantare il pubblico l’ensemble composta dalla mezzosoprano Ida Maria Turri, il tenore Orfeo Zanetti e il pianoforte di Stefano Romani.

Nel weekend dal 15 al 17 settembre tornerà l’attesissimo Choco Moments Malcesine, la grande festa del cioccolato artigianale ai giardini pubblici di Malcesine. Per tutto il giorno, dalle 10 alle 20, si terranno laboratori per bambini e lezioni per gli adulti, il tutto accompagnato da numerosi stand dove si potranno degustare diverse tipologie di cioccolato e assistere agli show cooking.

Il fine settimana successivo, 23 e 24 settembre, sarà sempre all’insegna di un altro, attesissimo, evento: Ciottolando con Gusto, il percorso enogastronomico per scoprire, tra una via ciottolata e l’altra del borgo medievale, prodotti tipici e piatti tradizionali del territorio. Un percorso a 26 tappe, di cui due tappe gourmet, sei pit-stop giardini gusto, cinque tappe banchetto dei Capitani e, novità, anche tre tappe a Km Zero. Saranno allestite anche due zone relax, nel Giardino del Gusto e a Palazzo dei Capitani, entrambe adibite alla musica dal vivo con tavolini, pouf e chioschi. Durante i giorni di manifestazione, gli aderenti potranno accedere gratuitamente al Castello Scaligero e a prezzo ridotto alla Funivia che conduce al Monte Baldo.

Gratuito sarà anche l'utilizzo dei parcheggi comunali e del servizio navetta "Tourist Bus”. A vivere l’evento non sarà solo la città di Malcesine: tramite il servizio di bus navetta gli ospiti potranno, “ciottolare” anche nella vicina frazione di Cassone, dove sarà possibile visitare il Museo del Lago e soffermarsi nel pittoresco porticciolo. Il prezzo del biglietto (acquistabile a questo link) fino al 31 agosto è di 75 euro mentre dal 1° settembre salirà a 90 euro. Ciottolando con Gusto è a cura dell’Associazione APEM.

Il mese chiuderà venerdì 29 settembre con la Festa di San Michele. Appuntamento alle ore 11 per la Santa Messa nella chiesa di San Michele, alla stazione di mezzo della funivia, a cui seguirà un momento conviviale curato del Gruppo Alpini di Malcesine.

I Concerti Aperitivo ogni lunedì e giovedì mattina a Palazzo dei Capitani

Anche a settembre Palazzo dei Capitani aprirà le porte ogni lunedì e giovedì mattina (ore 11:30) per ospitare musica, aperitivi e per ammirare aree dell’edificio generalmente non visitabili. Momenti musicali con Ida Maria Turri, mezzosoprano, e Stefano Romani, pianoforte, seguiti da aperitivo con degustazione di olio. Storia, note e gusto in un'unica esperienza.

I lunedì mattina saranno come di consueto dedicati ai concerti pianistici con capolavori del repertorio di musica classica e da camera; i giovedì ai concerti lirici con arie tratte da opera, operetta e canzoni popolari. Al termine dei momenti musicali (durata 40 minuti), prevista una visita guidata degli spazi nobili e delle sale affrescate al piano superiore del Palazzo, accessibili solo in queste occasioni. Chiude il rinfresco-aperitivo e una degustazione di olio d'oliva del Consorzio Olivicoltori di Malcesine. Il prezzo del biglietto è di 22 euro. Organizzazione a cura dell'Associazione Artistico Musicale Opera For Beginners.