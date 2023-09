Non fossilizziamoci a Monteforte d'Alpone: "In cammino con le fiabe"

Recupero del settimo appuntamento della rassegna in Valdalpone, spostato per maltempo. Domenica 17 settembre saremo a Monteforte d'Alpone con una "passeggiata in famiglia". Raffaella Benetti racconterà antiche leggende ispirate all'acqua: bambine e bambini di tutte le età potranno ascoltare storie di ninfe, di basilischi, di pescatori, di draghi e di mistero.

Percorreremo le vie del paese, gli argini del torrente, fino al parco comunale, alla scoperta dei luoghi che hanno dato la nascita alle antiche leggende che popolano il paese e le contrade. Esseri magici che vivevano a volte in sintonia a volte in conflitto con gli esseri umani.

La partenza è alle ore 17, dal chiostro del Palazzo Vescovile: https://www.lamusicaracconta.it.