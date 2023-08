"Tra cielo e terra" alle cave storiche di Prun

Presso LE CAVE STORICHE di Prun, interamente scavate a mano, in Via Vallecchia 37024 (VR). L'esperienza inizierà con la visita guidata al sito alle ore 16, accompagnati da una guida che ve ne svelerà i segreti, proseguirà poi alle ore 18 con lo spettacolo teatrale "IL DIVINO CAMMINO" ITINERARIO POETICO-MUSICALE IN TRE TAPPE DALLA DIVINA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI:

INFERNO XXVI, il folle volo

PURGATORIO II, lo stupore del canto

PARADISO XXX, il dilagare della luce

L'evento si concluderà alle ore 19.30 con una degustazione in compagnia di gnocchi di malga e vino della Valpolicella. Insomma cultura, storia e degustazione, il connubio perfetto per una giornata indimenticabile.