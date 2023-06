A Verona la mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce"

La storia del Festival lirico areniano raccontata attraverso alcuni dei suoi manifesti originali. È quanto sarà esposto nell’originale mostra "100 anni di Stagione lirica in Arena di Verona nei manifesti della Collezione Salce" in programma fino al 10 settembre 2023 al Museo Archeologico Nazionale di Verona, in Stradone San Tomaso 3. Un’idea nata per celebrare l’importante ricorrenza, che quest’anno tocca i cento anni del cartellone del Festival lirico areniano che, dalla nascita della Fondazione nel 1913, si è sempre svolto con le sole interruzioni durante le due guerre mondiali. Inaugurazione venerdì 9 giugno alle 17.30.

Le celebrazioni diventano così occasione per riscoprire un’esperienza che ha avuto per protagonista l’Arena. Il progetto è stato ideato dalla Direzione Regionale Musei del Veneto, cui il Museo Archeologico Nazionale di Verona afferisce, in stretta collaborazione con il Comune di Verona ed i Musei Civici.

In esposizione 14 significativi manifesti originali del Festival lirico areniano di varie dimensioni, prestati dal Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso. La Collezione di Nando Salce, conservata nella sede museale trevigiana, conta oltre 25.000 manifesti di grafica pubblicitaria raccolti nel corso della vita del collezionista, dal 1895 fino al 1962, quando fu donata allo Stato Italiano perché divenisse strumento di studio e conoscenza per tutti.

L’esposizione è richiamata e promossa anche dai Musei Civici di Verona. Al Museo Archeologico al Teatro Romano (MATR), vi è una sezione espositiva dedicata all'anfiteatro, dove è ospitato anche un magnifico plastico d'epoca a testimonianza del ruolo svolto dall'Arena in grandi spettacoli settecenteschi che costituiscono i precedenti del festival areniano. Al Museo Lapidario Maffeiano, sono invece presenti alcune iscrizioni connesse al monumento.

Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici.