Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend dal 25 al 28 aprile 2024

Nuovo fine settimana con numerosi eventi interessanti a Verona e in tutta la provincia. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dal 25 al 28 aprile 2024.

L'EVENTO TOP

Sfilata di carnevale a Verona

Domenica 28 aprile a Verona sarà "Venerdì Gnocolar". Dopo il rinvio a causa del maltempo lo scorso febbraio, la città si appresta a vivere la storica kermesse in una stagione inusuale, ma in una formula comunque affascinante e coinvolgente. Un fiume colorato formato da 23 carri allegorici, 113 gruppi carnevaleschi e 6 bande musicali e majorette animerà infatti le strade e le piazze del centro cittadino, da corso Porta Nuova fino a piazza San Zeno.

MANIFESTAZIONI

GoToVeneto 2024​

Il weekend del 27 e 28 aprile si svolgerà un nuovo evento che coinvolgerà alcune delle Strade del Vino e dei Sapori del Veneto. Un'occasione unica per visitare la nostra regione e scoprirne le eccellenze enogastronomiche che la caratterizzano. Durante la giornata alcune cantine e aziende agricole dei territori delle Strade del Vino e dei Sapori, apriranno le loro porte al pubblico per far degustare i propri prodotti, dare la possibilità di fare una visita della azienda e, in alcuni casi, abbinare alla degustazione dei piatti tipici del territorio.

Holi - Il Festival dei colori

Dopo aver colorato oltre 900.000 persone in giro per l'Italia nei primi nove anni di attività, la prima tappa del Summer Tour 2024 di Holi - Il Festival dei colori si celebrerà, come da tradizione, al Parco dei Tigli di San Bonifacio il 25 aprile, in occasione della storica Fiera di San Marco, una delle più antiche della provincia di Verona, che coinvolge tutta la città, tra street food, luna park, aree espositive e concerti.

Mercato Antiquariato e Modernariato

Torna domenica 28 aprile il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio, uno degli eventi di spicco nel territorio veronese e che si svolge ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e nelle vie adiacenti. Sono circa cento gli espositori che presentano pezzi di alta qualità ed è possibile scegliere tra oggettistica di vario genere, mobili e collezionismo.

Iniziative speciali nei musei civici di Verona

Domenica 28 aprile riprendono le visite ai Musei civici abbinate alla tradizionale discesa in gommone lungo il fiume proposta da Adige Rafting. Sarà possibile visitare con uscite fino al 29 giugno il Museo di Castelvecchio, il Museo Archeologico al Teatro Romano e il Museo di Storia Naturale, raggiungibili da alcune tappe fisse del percorso fluviale. Si parte domenica con la prima tappa al Museo di Storia Naturale.

FestiVal del Gioco

Torna al PalaDolcè in Valdadige nel weekend del 27e 28 aprile 2024 il FestiVal del Gioco, ideato a conclusione del progetto di sviluppo "Genera" che, per sei anni, ha coinvolto trasversalmente numerose realtà del territorio della Valdadige.

Weekend in Valpolicella

Nel suggestivo paesaggio collinare della Valpolicella, dove la cultura del vino si intreccia con antiche tradizioni, un weekend di esplorazione vi attende. Siete invitati alla Cantina Vogadori per un viaggio nei vigneti e nella storia della produzione vinicola familiare.

Visite guidate gratuite e "Caccia al Tesoro" al Museo Nicolis

In occasione delle festività di giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, il Museo Nicolis rimane aperto. Saranno giorni di relax in cui tutte le famiglie avranno la possibilità di trascorrere qualche ora spensierata con i propri cari, con ingresso omaggio riservato agli ospiti da 0 a 18 anni. Bambini e ragazzi avranno inoltre l’occasione di mettere alla prova abilità e astuzia in due divertenti attività gratuite con prenotazione obbligatoria.

Fiera di San Marco

Torna l’appuntamento con la 147esima Fiera di San Marco a San Bonifacio. Dopo il grandissimo successo della scorsa edizione, la Fiera di San Marco farà il suo gradito ritorno lungo le vie del centro storico. Saranno presenti il tradizionale Mercato Straordinario del 25 aprile ed il grande Luna Park, nonché l’Area Giovani che completeranno così l’offerta della manifestazione.

Soffitte in Piazza

Ritornano anche quest'anno gli attesi mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza" edizione 2024. Il luogo ideale dove vendere, acquistare o barattare oggetti usati di modico valore come giocattoli, chincaglierie, libri, riviste, fumetti, dischi, cartoline, abiti vintage, borse, vecchi utensili e tanto altro. Il prossimo appuntamento è a Parona sabato 27 aprile.

MUSICA

Premio Beatrice

Solidarietà e musica legate da un progetto comune. Il prossimo 27 aprile, in Piazza Costituzione a San Bonifacio, si terrà l'undicesima edizione del "Premio Beatrice - Premio Solidarietà 2024", promosso dall'associazione Il Sorriso di Beatrice odv in collaborazione con il Comune di San Bonifacio.

Musica è

Mondi apparentemente lontani, provenienti anche da secoli diversi, si incontreranno a "Musica è", un concerto-evento, venerdì 27 aprile alle 21.15 al Teatro Salieri di Legnago in occasione del Salieri Extra, che vedrà protagonisti il Maestro Diego Basso, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy.

TEATRO

Adagio

Un inno alla lentezza che lotta contro la frenesia della contemporaneità. Saburo Teshigawara, uno dei più apprezzati coreografi contemporanei al mondo, arriva al Teatro Ristori con un’opera che danza sulle note di Mahler, Beethoven, Bach, Mozart, Rachmaninov, Ravel, e Bruckner. "Adagio", al Teatro Ristori venerdì 26 aprile alle 20.30, porta in scena la potenza dei corpi in movimento, perfettamente interpretata dal genio giapponese e dalla sua storica collaboratrice e musa, Rihoko Sato.

Shakespeare Week

Ogni anno, nel mese di aprile, Verona ospita la Shakespeare Week italiana per celebrare sia la nascita che la morte del Bardo (avvenute rispettivamente il 23 aprile 1564 e il 23 aprile 1616). Durante questo periodo, la città si anima con una serie di eventi e iniziative che si svolgono in diversi luoghi, inclusi il Teatro Satiro Off, offrendo al pubblico un’ampia gamma di esperienze culturali legate al mondo di Shakespeare.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Confidenza - «Il film diretto da Daniele Luchetti, racconta la storia di un segreto che cambierà la vita di Pietro (Elio Germano), professore di liceo. Durante la sua tormentata relazione con Teresa (Federica Rosellini), una sua ex allieva, i due fanno un gioco pericoloso. In un momento di intimità, Pietro le confida un segreto inconfessabile che da quel momento li lega per sempre». Regia: Daniele Luchetti.

«Il film diretto da Daniele Luchetti, racconta la storia di un segreto che cambierà la vita di Pietro (Elio Germano), professore di liceo. Durante la sua tormentata relazione con Teresa (Federica Rosellini), una sua ex allieva, i due fanno un gioco pericoloso. In un momento di intimità, Pietro le confida un segreto inconfessabile che da quel momento li lega per sempre». Regia: Daniele Luchetti. Challengers - «Il film diretto da Luca Guadagnino, racconta la storia di Tashi (Zendaya), una campionessa di tennis divenuta nel tempo allenatrice. Tashi sta cercando di fare di suo marito Art (Mike Faist) una promessa del tennis, ma dopo la sconfitta in un incontro importante, l'uomo si ritrova a gareggiare in un torneo di seconda fascia. Tra i suoi sfidanti c'è anche Patrick (Josh O'Connor), ex fidanzato di sua moglie e un tempo suo migliore amico». Regia: Luca Guadagnino.

MOSTRE

Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza

A Castel San Pietro la mostra multimediale "Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza" dal 19 aprile al 16 giugno 2024. Sono 33 le tappe, scandite da altrettante illustrazioni a corredare approfondimenti e riflessioni. L’esposizione si sviluppa su una superficie di 500mq, lungo un itinerario che valorizza alcuni ritrovamenti emersi negli scavi archeologici che hanno interessato l’edificio. Il percorso espositivo accompagna idealmente il visitatore nei nove cieli del Paradiso attraverso un susseguirsi di immagini, video e suoni che terminerà con un gioco scenico per giungere fino all’Empireo.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

L'attesa

Dal 9 marzo al 9 maggio 2024, presso gli ambulatori della Casa di Salute Verona (ex Utap) in Via Bramante 15 a Verona, ci sarà una nuova iniziativa per portare arte e bellezza negli ambienti dedicati alla cura. Verrà inaugurata la mostra dal titolo: "L'attesa". L’esposizione, attraverso opere pittoriche e fotografiche, ha l’intento di restituire la tensione che permea la nostra vita nell’attesa.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 25 agosto 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Provengo da dove mi trovo

Dal 9 marzo al 31 maggio 2024 una nuova mostra di Fabio Sandri alla galleria Artericambi dal titolo "Provengo da dove mi trovo", a cura di Luca Panaro. Per l’occasione l’artista propone l’installazione di opere recenti, quattro sculture-dispositivo pensate appositamente per il luogo e capaci di mettersi in relazione col pubblico partecipante.