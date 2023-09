Matteo Garrone ospite al Cinema Kappadue di Verona per la proiezione del film "Io Capitano"

Prezzo non disponibile

Sabato 16 settembre al Cinema Kappadue di Verona alle ore 21 sarà presente in sala il regista Matteo Garrone per presentare il suo ultimo film "Io Capitano".

Matteo Garrone, regista di importanti film come "Gomorra", "Dogman" e "Pinocchio" ha ricevuto il Leone d'Argento Premio per la Miglior Regia all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. L'interprete di "Io Capitano" Seydou Sarr ha ricevuto il Premio Marcello Mastroianni come giovane attore emergente.

La prevendita dei biglietti per la serata di sabato 16 settembre è già aperta presso la biglietteria del Cinema Kappadue in via Rosmini, 1.

Telefono: 045 8005895.