Tre nuove mostre alla galleria Studio la Città

Dal 24 giugno la galleria Studio la Città ospita tre nuove mostre personali: Vincenzo Castella con Affreschi e collezioni botaniche, Jacob Hashimoto con Noise, Lucas Reiner con A Requiem in Progress. Sono tre mostre accomunate da una lettura particolare della natura e della "quotidianità": le nuovissime opere su tela di Hashimoto tra natura e intelligenza artificiale, le foto in grande formato di Castella tra natura e affreschi rinascimentali, i reiterati alberi di Lucas Reiner in omaggio all’amico artista Lawrence Caroll.

JACOB HASHIMOTO

NOISE - 24 giugno - 16 settembre 2023, opening sabato 24 giugno ore 11. Non saranno aquiloni monocromi a invadere lo spazio della galleria, né opere a parete con aquiloni colorati da collages multiformi. Questa volta Hashimoto lavora solo sulla tela, il suo lavoro è pura pittura.

VINCENZO CASTELLA

Affreschi e collezioni botaniche - 24 giugno - 16 settembre 2023 ,opening sabato 24 giugno ore 11. L'artista si muove con lo stesso rigore tra gli affreschi rinascimentali e le collezioni botaniche: per il suo occhio e l’obiettivo fotografico infatti sono ambiti assolutamente paritetici.

LUCAS REINER

A requiem in Progress 24 giugno - 16 settembre 2023, opening sabato 24 giugno ore 11. A Requiem in Progress è un ciclo di lavori ispirato dalla perdita di un caro amico nella primavera del 2019: l’artista Lawrence Carroll. Queste piccole opere a tempera, cera e mussolina su tavola, sono state realizzate in onore del grande esempio di amicizia, dell’eccellenza artistica di Carroll e del suo ruolo di guida nell’insegnamento artistico.

Info: https://studiolacitta.it/

VINCENZO CASTELLA Affreschi e collezioni botaniche - Orto botanico / foto via Ufficio Stampa - Studio la Citta?