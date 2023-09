Canzoni italiane d’autore in riva all’Adige per beneficenza

Sarà una divertente serata d’autore in riva all’Adige, quella di venerdí (15/09) alle ore 21 al Canoa Club Verona ai Filippini con offerta libera a Agbd, Associazione genitori bambini Down. Maria Laura Fedele (voce), Luca Righetti (tastiere), Almiro Comucci (chitarra,basso e voce), Gianni Marchetti (voce, sax e percussioni), Alberto Bonazzi (chitarra, basso e cajum) sono i Binario 23, che con un "Omaggio alle intramontabili canzoni italiane" venerdì sera (15/09) alle 21 sono protagonisti dell’evento benefico al Canoa Club Verona in via Dogana 6 ai Filippini a favore di Agbd, Associazione genitori bambini Down, con ingresso ad offerta libera.

Tra i grandi autori italiani saranno citati Sergio Endrigo con «Io che amo solo te», Gianni Bella con «L’emozione non ha voce», Paolo Conte con «Sotto le stelle del jazz», Lucio Battisti, Bruno Martino, Lucio Dalla, Roberto Murolo, Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Gino Paoli, Franco Battiato, Renato Zero ed altri. Ricordiamo che Agbd è un’associazione senza scopi di lucro, costituita nel 1984 da un gruppo di genitori per favorire lo sviluppo delle capacitá di apprendimento, di comunicazione e di autonomia delle persone con sindrome di Down. Opera anche per fornire sostegno alle famiglie e promuovere la ricerca medica, psicopedagogica e sociale, proponendo nuove strategie per affrontare la sindrome.

Binario 23 / foto ufficio stampa Roberto Ceruti