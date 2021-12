Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 dicembre 2021

Tantissime le iniziative interessanti in questo nuovo weekend veronese che vede in città celebrarsi l'atteso ritorno dela Fiera di Santa Lucia con gli immancabili banchetti in piazza Bra. Tanti anche gli appuntamenti culturali, le visite guidate e quelli legati all'enogastronomia con i tradizionali mercatini di Natale orrmai presenti in tutti i Comuni scaligeri. Non mancano poi i concerti, spettacoli teatrali ed anche escursioni alla riscoperta delle bellezze della natura.

Riportiamo di seguito tutti principali eventi previsti nel fine settimana dal 10 al 12 dicembre 2021 nella provincia veronese.

I banchetti di Santa Lucia a Verona

L'antica manifestazione fieristica si svolge dal 10 dicembre nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia. Sono presenti in Piazza Bra e Via Roma, nel cuore di Verona, 240 banchi circa di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari.

Santa Lucia incontra i bimbi a Verona

Prima di passare di casa in casa per lasciare doni e dolciumi ai bimbi, Santa Lucia farà tappa in piazza Bra. Domenica pomeriggio, assieme al suo asinello, guidato dal Gastaldo, incontrerà grandi e piccini alle ore 16.30 e alle 18. Venerdì 10 dicembre, la Santa sarà invece in piazza al Chievo.

Ingresso libero e visite guidate gratis alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

È l'artista Stefano Cagol a rappresentare la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti alla XVII Giornata del Contemporaneo, in programma, a livello nazionale, sabato 11 dicembre. Un appuntamento speciale, festeggiato alla GAM di Verona con la possibilità d’ingresso libero per tutta la giornata e la proposta di due visite guidate gratuite.

Festival dell'handmade a Bussolengo

Per la prima volta il Festival dell'handmade arriva a Bussolengo con una selezione di creativi da tutta Italia. Appuntamento domenica 12 dicembre per trovare i tuoi regali più belli ed originali in Piazza dello Zodiac con abbigliamento, home decor, bijoux, illustrazioni e cartoleria, accessori, articoli per l'infanzia.

La Buona Novella di Fabrizio De André a Verona

L’incredibile voce di Andrea Filippi ci trasporta nel mondo di De Andrè grazie agli arrangiamenti di Stefano Soardo. Sabato 11 dicembre appuntamento nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli con un concerto fuori programma: la Buona Novella di Fabrizio De André suonata dal vivo, nella versione del compositore veronese Stefano Soardo.

Natale al Circo

Giocolieri, contorsionisti, funamboli e solidarietà. Torna nella IV edizione il "Natale al Circo", lo spettacolo gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento è per domenica 12 dicembre all’Accademia d’Arte Circense.

Soave – Il Paese dei Presepi

Torna "Soave – Il Paese dei Presepi", la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico.

A Negrar "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce "Valpolicella On Ice" che ha luogo dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022 in Piazza San Martino.

Visite guidate a Verona

Visite guidate al Museo Nicolis

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo dell’auto, della tecnica e della meccanica a Villafranca di Verona accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.

Escursione sul monte Luppia e la Rocca del Garda

Trekking sul Lago di Garda: domenica 12 dicembre una bellissima escursione panoramica sul lato sud orientale del Lago di Garda, con partenza da Albisano.

La carica dei Babbo Natale

Il 12 dicembre 2021 ritorna a San Bonifacio la "Carica dei Babbo Natale". Si tratta di un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio.

La magia del Natale a Bussolengo

Torna l'appuntamento con "La Magia del Natale" nel bosco incantato a Bussolengo, al via dall'8 dicembre per proseguire fino al 9 gennaio 2022: un mese intero di appuntamenti per vivere insieme la bellezza del periodo più magico dell'anno.

La Festa del Mandorlato

La 37esimna Festa del Mandorlato di Cologna Veneta, è in programma anche domenica 12 dicembre 2021. Nel centrale Corso Guà, sei produttori promuoveranno degustazioni del dolce tipico locale, presentato anche in altre ricette, mentre, in piazza Duomo e piazza Garibaldi, cento banchetti animeranno il villaggio di Natale. Via Vecchietti, invece, accoglierà il mercato ambulante e, piazza Mazzini e Corte Palazzo, la Fiera dei sapori con prodotti tipici locali e regionali.

Boschi a Natale

Con ben 24 itinerari, torna anche nel 2021 "Boschi a Natale", l’evento dedicato alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale. Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono una serie di camminate che andranno a toccare sei province e 24 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

"Lo schiaccianoci" al Teatro Nuovo

ll Balletto di Verona con i suoi allievi e la Compagnia Junior presenta al Teatro Nuovo di Verona domenica 12 dicembre "Lo Schiaccianoci", balletto classico di repertorio in due atti su musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, con la direzione artistica e le coreografie di Eriberto Verardi e Anna Guetsman riprese da Petipa e Ivanov.

Divertiamoci a Teatro

A Verona va in scena fino a venerdì sera "Amore mio aiutami", liberamente ispirato al soggetto di Rodolfo Sonego, adattamento teatrale Renato Giordano, con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio.

La vera storia di Santa Lucia sul palco del Modus

Si alza il sipario del Teatro Modus a Verona. Nonna Ida racconta la vera storia di Santa Lucia. Curiosità e dettagli svelati attraverso poesie e filastrocche. Torna anche quest’anno la full immersion di Modus Spazio Cultura dedicata alla santa più amata dai veronesi. Un appuntamento adatto a tutti, grandi e piccini, in replica per quattro giorni dal 9 al 12 dicembre 2021.

Al Teatro DIM "Buon Natale, Babbo Natale"

Appuntamento al Teatro DIM di Castelnuovo del Garda l'11 dicembre: ci saranno Babbo Natale e la Befana, innanzitutto, ma anche gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e pure Chiara e Federico, i due bambini che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino…e naturalmente anche Mago Bisesto

I Mercatini di Natale a Verona

Verona si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. L'ingresso della città illuminato da centinaia di luci, proseguendo per tutte le vie del centro storico fino alla splendida piazza Bra, con lo sfondo dell'Arena romana e l'imponente stella di Natale che poggia sulla piazza. Fino al 26 dicembre 2021, piazza dei Signori ospita per il dodicesimo anno consecutivo, le caratteristiche casette in legno dei Mercatini di Natale a Verona in collaborazione con il "Christkindlmarkt" di Norimberga. Novità di quest’anno è la grande pista di ghiaccio che, per la prima volta, si trova allestita nella vasca davanti all’ex Arsenale.

Presepi dal mondo a Verona

Nella città scaligera c'è la storica rassegna dei "Presepi dal mondo a Verona", con il suo simbolo, la Stella cometa più grande del mondo, installata in piazza Bra. La mostra, in programma dal 20 novembre fino al 23 gennaio 2022, visto il prosieguo dei lavori di restauro all’anfiteatro romano, sarà allestita per il terzo anno in Gran Guardia, mantenendo inalterati la sua spettacolarità ed il suo fascino.

Natale in Ottava Circoscrizione a Verona

Le festività si accendono in Ottava Circoscrizione a Verona con un ricco programma di eventi. Da Sezano a Montorio, le frazioni si coloreranno dei simboli del Natale: sabato 4 dicembre saranno illuminati il Presepe e l'Albero di Sezano. Grandi e piccini potranno portare un addobbo da appendere. Nel pomeriggio saranno aperti stand di gastronomia tipica del periodo.

Mercatini di Natale nei quartieri di Verona

La magia del Natale per un mese anche nei quartieri di Verona. Dal 26 novembre al 26 dicembre 2021 alcune Circoscrizioni potranno vivere la magia del “Villaggio di Natale”, organizzato dalla Pro Loco di Verona, con mercatini natalizi che si alterneranno ravvivando anche le periferie. Prossimo appuntamento, sabato 4 e domenica 5 dicembre, in piazza Madonna di Campagna.

Natale a Verona in Quinta Circoscrizione

Concerti, mostre e spettacoli gratuiti per un Natale ricco di eventi in Quinta circoscrizione. Riparte così la tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, che propone, dall’8 al 27 dicembre, tante iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Natale tra gli Olivi a Garda: tradizioni e sapori

Nel Comune di Garda c'è la manifestazione Natale Tra gli Olivi, con gli imperdibili mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide.

Il Natale a Malcesine

"Malcesine a Natale" per grandi e bambini: fino al 9 genaio nel Comune gardesano il periodo natalizio con gli Elfi, le mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia Malcesine - Monte Baldo e Tunk del parco Natura Viva. Il centro storico dal fascino medievale e sullo sfondo il lago di Garda: è il suggestivo ritratto del Natale a Malcesine. In un magico clima natalizio fatto di profumi, luci, colori, musica dal vivo, potrete scoprire i prodotti di artigianato, di enogastronomia locale e avrete la possibilità di deliziarvi il palato con sfiziosi incontri golosi.

Il Natale a Peschiera del Garda

Fino al 9 gennaio 2022 a Peschiera del Garda è possibile visitare il caratteristico Villaggio di Natale con pista di pattinaggio su ghiaccio e trenino per i più piccoli, in Piazza Ferdinando di Savoia. Sempre a Peschiera, inoltre, si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago".

Il Natale a Bardolino

Fino al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il Parco Carrara Bottagisio, ospiterà infatti la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità con i mercatini dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato locale.

Il Natale a Lazise e l'enorme pista di pattinaggio

Lazise per il periodo natalizio, fino al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda installata al Parco Pra' del Principe.

Gardaland Magic Winter

Sabato 4 dicembre inizia "Gardaland Magic Winter", l’evento invernale durante il quale splendidi addobbi e coinvolgenti spettacoli trasformano il parco e permettono agli ospiti di vivere le magiche atmosfere natalizie senza rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle attrazioni. Non poteva mancare poi una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata, anziché da montagne innevate, da un caratteristico souk arabo, suggestioni che solo in un Parco dei divertimenti si possono vivere.

A Bussolengo c'è il Villaggio di Natale Flover

Torna, immancabile anche quest'anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d'Italia? Appuntamento dal 6 novembre 2021 a Bussolengo e fino al 9 gennaio 2022 con tantissime proposte e scenografie sia al coperto che all'aperto. Sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l'incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Gli acquerelli di Francesco Arduini a Castelvecchio

Nuovo allestimento nella sala Boggian del Museo di Castelvecchio. In esposizione i 60 acquerelli donati quest’anno da Francesco Arduini per il Gabinetto Disegni e Stampe del Museo scaligero. Una mostra speciale, in visione al pubblico fino a 6 marzo 2022, realizzata in occasione delle celebrare del centenario della nascita di Licisco Magagnato.

Nuova esposizione alla Biblioteca Capitolare

La Fondazione Biblioteca Capitolare presenta una nuova esposizione dal titolo "Per saecula – momenti di storia della Biblioteca Capitolare". Un viaggio nel tempo “attraverso i secoli”, alla scoperta delle tappe più significative che hanno segnato la storia millenaria della biblioteca ancora funzionante più antica del mondo, e dei suoi protagonisti.

Aperte e visitabili nel weekend le Arche Scaligere

Le Arche Scaligere accessibili al pubblico. Nel fine settimana, accanto alla chiesa di Santa Maria Antica, dalle ore 12 alle 17, con ultimo ingresso alle ore 16.45, veronesi e turisti potranno ammirare uno dei luoghi più suggestivi della città di Verona. Il cancello delle Arche Scaligere rimarrà aperto fino al 31 dicembre, in concomitanza della proroga della mostra diffusa, realizzata in occasione del VII centenario dantesco.

Museo Miniscalchi-Erizzo: "Il sacro nell'arte"

Al Museo Miniscalchi-Erizzo è visibile fino al 7 gennaio 2022 la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani". L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea.