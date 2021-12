"Bambini per una sera", visita guidata a Verona attraversando i banchetti di Santa Lucia

Quando avete mangiato lo zucchero filato l'ultima volta? Certo.. potete farlo quando volete, ma forse un po' vi vergognate a comprarlo per voi e non per un bambino. Con noi, però, non avrete né scuse né inibizioni, perché lo zucchero filato è incluso nell'esperienza del tour. Dal 10 al 13 dicembre in Piazza Bra e Via Roma ci saranno i banchetti di Santa Lucia. Più di 220 stand dove acquistare gli ultimi regali o rimpinzarsi di dolci, nell'attesa della notte magica in cui la Santa porta i regali.

Torniamo tutti bambini e riviviamo l'atmosfera di una volta con una bella scorpacciata di dolci. Tour degustazione nel centro storico, quando inizia a scendere il buio e si accendono le luminarie. Passeggeremo in luoghi suggestivi come i Ponti della Pietra e di Castelvecchio. Faremo una foto ricordo sotto la stella che da 37 anni è il simbolo del Natale a Verona. Assaggeremo lo zucchero filato, le frittelle dolci, le mandorle tostate, il nadalin... e termineremo con un buon brulè.

Durante il tour la guida Aurora racconterà leggende, aneddoti e storie legate a Santa Lucia.

Informazioni e contatti

Obbligatoria mascherina e green pass.

"Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano)". (Antoine de Saint-Exupéry)

Appuntamento ore 16.30 sulla scalinata del Municipio in Piazza Bra.

