"Per saecula", momenti di storia della Biblioteca Capitolare: la mostra a Verona

Quando Dal 09/12/2021 al 09/01/2022 Giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 14.30 alle 17.30, ad eccezione dei giorni 24-25-26 dicembre e 1-2 gennaio, in cui la biblioteca rimarrà chiusa

La Fondazione Biblioteca Capitolare inaugura giovedì 9 dicembre la nuova esposizione “Per saecula – momenti di storia della Biblioteca Capitolare”. Il titolo dell’esposizione richiama un verso del carme scritto intorno all’Iconografia Rateriana: antichissima rappresentazione di Verona oggi perduta, ma presente nella forma di alcune copie settecentesche in Biblioteca Capitolare. Si tratta di un viaggio nel tempo “attraverso i secoli”, alla scoperta delle tappe più significative che hanno segnato la storia millenaria della biblioteca ancora funzionante più antica del mondo, e dei suoi protagonisti. Un viaggio particolare per modalità ed ambientazione: si svolge infatti a ritroso, partendo dagli eventi più recenti e drammatici, per ricostruire man mano la vicenda e l’evoluzione della Capitolare. Il percorso sarà accompagnato da riproduzioni fotografiche e documenti originali, tra cui una delle copie della Rateriana, un incunabolo di Dante e altre testimonianze pronte a raccontarci vicende tragiche, ma anche storie di riscatto e di rinascita. L’esposizione “Per saecula” è allestita all’interno di alcune sale dell’attiguo Museo Canonicale, con ingresso dal Chiostro.

Il salone monumentale della Biblioteca Capitolare è infatti attualmente interessato da importanti lavori di restauro, che ci permetteranno di valorizzarla sempre meglio e di contribuire a proiettarla dai secoli passati a quelli futuri. La mostra aprirà giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 14.30. A partire dai giorni seguenti, l’accesso potrà essere svolto autonomamente nei seguenti orari: giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 17.30, ad eccezione dei giorni 24-25-26 dicembre e 1-2 gennaio, in cui la biblioteca rimarrà chiusa. P

er un’esperienza più completa e la visione di ulteriori manoscritti ed antichi libri, è possibile abbinare la visita all’esposizione alle nostre visite guidate nelle ex sale di consultazione della biblioteca.

Le visite si svolgono nei seguenti giorni e orari: giovedì, venerdì e sabato: ore 11 / domenica ore 15.30 (eccetto i giorni di festività natalizie sopra indicati).

Costo biglietti: Accesso mostra: intero 3 euro, ridotto under 14: 1 euro, gratuito sotto i 10 anni Accesso mostra + visita guidata: intero 13 euro, ridotto under 14: 8 euro, gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Per info e prenotazioni: info@bibliotecacapitolare.it - 3315946961.