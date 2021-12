Natale in Quinta Circoscrizione a Verona: due settimane di eventi gratuiti

Concerti, mostre e spettacoli gratuiti per un Natale ricco di eventi in Quinta circoscrizione. Riparte così, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, la tradizionale rassegna culturale dedicata al Natale, che propone, dall’8 al 27 dicembre, tante iniziative gratuite per tutta la cittadinanza.

Gli appuntamenti, realizzati su tutto il territorio circoscrizionale, si terranno, nei Teatri Santa Teresa, David di Cadidavid, Blu in via Giuliari e nella sala San Giacomo in piazzale Scuro.

Il programma

Prima giornata di spettacolo l’8 dicembre, alle ore 17, al teatro Santa Teresa, con il coro La Cordata.

Il 12 dicembre, ancora musica, sempre alle ore 17 al Teatro Santa Teresa, con la Big-Band Ritmo Sinfonica Città di Verona; mentre al Teatro Blu, alle 16.30, Cencaloro di poesia dialettale Berto Barbarani e coro La Resela.

L’11 e il 12 dicembre, alla sala San Giacomo, dalle ore 15 alle 19, mostra fotografica ‘Atmosfere invernali’.

Il 19 dicembre doppio appuntamento musicale: alle ore 17 al Teatro Santa Teresa, la ‘Si fa band’; alle 20.30, al Teatro Blu, ‘Merysse e la sua band’.

Il 20 dicembre, alle ore 20.45, al Teatro David concerto natalizio con il coro dell’Università di Verona.

Il 22 dicembre, alle 20.30 al Teatro David, orchestra JazzSet. Il 23, alle ore 21, e il 26 dicembre, alle ore 17, al Teatro Santa Teresa, spettacolo musicale con Animal Gospel singers.

Chiusura degli eventi il 27 dicembre, con lo spettacolo ‘Christmas time!’ in programma alle 20.30 al Teatro David.

Informazioni e contatti

Tutti gli eventi sono gratuiti. È necessaria la prenotazione per gli spettacoli nei Teatri, da effettuarsi: per il Teatro Santa Teresa sul sito www.teatrosantateresa.org; per i Teatri David e Blu alla mail circoscrizione5@comune.verona. it. Per accedere alle sale è richiesto il Green Pass e mascherina. Per informazioni contattare gli uffici della Quinta circoscrizione al numero 045 8282514.

Il programma delle iniziative è stato presentato dal presidente della Quinta circoscrizione Raimondo Dilara, insieme al presidente della Commissione circoscrizionale Cultura Giorgio Pizzighella. «Una ricca carrellata di appuntamenti – sottolinea il presidente Dilara – tutti gratuiti, per offrire momenti di gioia e di festa a tutta la comunità veronese. Un bel modo per ripristinare nel tempo di Natale la tradizionale rassegna culturale della Quinta circoscrizione».