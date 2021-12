A Negrar si festeggia il Natale con "Valpolicella On Ice"

Per il primo anno a Negrar di Valpolicella, per celebrare al meglio le festività natalizie, nasce ‘’Valpolicella On Ice” che ha luogo dal 4 Dicembre al 9 Gennaio 2022 in Piazza San Martino.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall'Amministrazione Comunale, vedrà come protagonista una pista del ghiaccio di dimensioni 10x20 metri con annesso servizio noleggio pattini, piccolo ristoro, servizio noleggio tutor “pinguini” per aiutare adulti e piccini ai primi approcci con il pattinaggio, allestimenti e decori natalizi sulla facciata del Municipio ed alberi di Natale di 3mt in altezza, distribuiti alle parrocchie di Torbe, Prun, Fane, Mazzano, Montecchio e Arbizzano. Molte inoltre le iniziative programmate a scopo culturale per tutto il mese di dicembre fino all’Epifania.

«L’opportunità di avere in Valpolicella una pista di pattinaggio, sarà occasione per rilanciare il turismo e l’economia, non solo per Negrar, ma anche per tutti gli altri comuni adiacenti. Ci aspettiamo numerose presenze anche da fuori provincia, grazie ad un importante piano di comunicazione verso canali esteri» - afferma l’assessore Coeli Camilla .

Riprende poi: «Negrar ospiterà per il primo anno un’iniziativa di questo genere e vi é grande attesa e fermento. Siamo convinti che regaleremo un momento di svago a tutti i nostri cittadini che per 2 anni hanno visto la loro vita condizionata e limitata a causa della pandemia. Vogliamo evidenziare anche la possibilità a tutti i residenti, di poter usufruire del servizio a tariffe agevolate».

La Pista di pattinaggio resterà aperta tutto il periodo con il seguente orario:

Dal Lunedì al Giovedì: 14.30-22.

Venerdì, Sabato, Domenica 10-23

Festivi e Prefestivi

Dal 23 Dicembre al 9 Gennaio 10-23.

24 Dicembre 10-20

25 Dicembre 15-23.

31 Dicembre 10-1.