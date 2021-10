A Bussolengo torna il fantastico "Villaggio di Natale Flover"

Torna, immancabile anche quest’anno, il Villaggio di Natale Flover: come rinunciare, infatti, al Villaggio di Natale più famoso ed emozionante d’Italia?

Sabato 6 novembre apre a Bussolengo in provincia di Verona (e rimarrà aperto fino al 9 gennaio) con proposte e scenografie sia al coperto che all’aperto: sarà una splendida occasione per far riscoprire a grandi e piccini la magia, l’incanto e la meraviglia del Natale, anche attraverso una nuova, strabiliante scenografia tematizzata.

Non mancheranno alcuni degli altri ingredienti fondamentali di questo straordinario Villaggio di Natale: oggettistica, animazioni, artigianato, gastronomia, prodotti tipici e un’area ristorazione completamente rinnovata, con servizio al tavolo per rispettare tutte le normative di sicurezza.

Informazioni e contatti

Tutte le info su: www.ilvillaggiodinatale.it.

