La vera storia di Santa Lucia in scena al Modus di Verona

Si alza il sipario. Nonna Ida racconta la vera storia di Santa Lucia. Curiosità e dettagli svelati attraverso poesie e filastrocche. Torna anche quest’anno la full immersion di Modus Spazio Cultura dedicata alla santa più amata dai veronesi. Un appuntamento adatto a tutti, grandi e piccini, in replica per quattro giorni. Nello spazio teatrale di piazza Orti di Spagna si andrà in scena giovedì 9 dicembre alle ore 18.45, venerdì alle 16, sabato alle 16 e alle 18.45 e domenica 12 dicembre, giorno della vigilia, sempre alle 16 e alle 18.45. L’ingresso sarà gratuito per tutti, grazie alla collaborazione e al contributo della Prima Circoscrizione.



La vita di Lucia, prima terrena, poi in cielo ed infine nel mito e nell’immaginario collettivo diventa così uno spettacolo che racconta la tradizione celebrata a Verona ma anche in tanti altri angoli del mondo, Svezia compresa. Un modo per sensibilizzare i bimbi anche alla scelta di doni consapevoli e meno consumistici.



Questa mattina, in diretta streaming, il presidente della commissione Cultura della Prima Circoscrizione Franco Dusi ha presentato lo spettacolo, assieme al direttore artistico di Modus Andrea Castelletti.



«Una bella iniziativa per ripercorrere la storia della Santa e del mito, per farla conoscere alle nuove generazioni – ha detto Dusi -. Si tratta di una delle tradizioni veronesi più sentite e attese, dai piccoli così come dagli adulti. Per questo non vogliamo vada persa».



«Nello spettacolo non ci sarà Santa Lucia – ha spiegato Castelletti -, perchè nell’immaginario dei piccoli la figura mitica deve rimanere non rivelata, sempre e solo evocata, presenza percepita col cuore. In scena vi sarà Nonna Ida, una cara amica della Santa che racconterà una bellissima storia, accompagnata da Pennelletto, un maldestro pittore che, armato di tavolozza e pennello, dipingerà sul suo cavalletto i personaggi e le cose narrate. Aspettiamo tutti”.

