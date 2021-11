Mercatini, tradizioni, spettacolo pirotecnico, pista su ghiaccio e molto altro per il Natale a Lazise

Lazise per il periodo natalizio, dal 27 nnovembre 2021 al 9 gennaio 2022, si veste di luci e colori: i giochi di luci sui principali monumenti, i grandi alberi, i parchi colorati. Il Mercatio con le sue caratteristiche casette bianche in piazza Vittorio Emanuele e sul lungolago Marconi, via Albarello con i creativi dell'associazione AMA, in Corte San Marco potrete vedere le creazioni di alcune cittadine di Lazise. Il tutto si potrà visitare come in una fiaba anche con la carrozza di Babbo Natale.

Spazio anche allo sport con la pista di pattinaggio più grande del Lago di Garda, ben 600 metri quadrati, installata al Parco Pra' del Principe. Ci sarà poi la passeggiata del 5 dicembre 2021 "Babbo Lake", 5 Km da Lazise a Bardolio tutti vestiti da Babbo Natale e per chi sarà troppo stanco anche la possibilità di rientrare in battello. Il 12 dicembre ci sarà anche la "Corsa fra le mura", percorso più impegnativo di ben 15 Km attraverso gli scorci più affascinanti di Lazise.

L'8 dicembre alla Dogana Veneta dalle ore 14 spazio alla "Tombolissima", mentre il 12 dicembre in mattinata sbarcheranno al Porto Vecchio i Babbi Natale dell'associazione Gommoni Verona.

Il 26 dicembre alle ore 18.30 è poi previsto un imperdibile spettacolo pirotecnico sul lungolago Marconi. Il 6 gennaio alle ore 14.30 sempre al Porto Vecchio appuntamento con la Cuccagna della Befana, una delle tradizioni più antiche di Lazise che verrà rivisitata per l'occasione: un gruppo di coraggiosi, vestiti da Befana, si lanceranno sul palo ingrassato per conquistare la scopa ed ogni errore equivarrà ad una caduta nelle acque del lago che, a gennaio, si prevedono abbastanza gelide.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.lazise.vr.it