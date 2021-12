Concerto speciale di Natale di Fucina Machiavelli con "La Buona Novella" di De André

L’incredibile voce di Andrea Filippi ci trasporta nel mondo di De Andrè grazie agli arrangiamenti di Stefano Soardo. Sabato 11 dicembre appuntamento nel Teatro Fucina Culturale Machiavelli con un concerto fuori programma: la Buona Novella di Fabrizio De André suonata dal vivo, nella versione del compositore veronese Stefano Soardo. Interpreti musicali il Quintetto dell’Orchestra Machiavelli e il giovane cantante Andrea Filippi, dalla voce straordinariamente simile al grande Faber.

L’album “La Buona Novella” si situa in continuità con l’amore che il cantautore nutre per la tradizione musicale del passato. L’idea di Stefano Soardo, compositore che ha curato questo arrangiamento, è perciò di riscriverla come un oratorio barocco, per voce, archi e basso continuo, nella tradizione che porta da Vivaldi a Bach ai grandi oratori classici viennesi e in linea con la curiosità per la contaminazione musicale che contraddistingue le produzioni di Orchestra Machiavelli.

