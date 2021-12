Aperture straordinarie e visite guidate gratuite al Museo Nicolis

Il periodo più magico dell’anno è alle porte e il Museo Nicolis è pronto a festeggiare in grande stile. In occasione delle festività natalizie il Museo “dell’auto, della tecnica e della meccanica” accoglie i visitatori con delle aperture straordinarie al pubblico e iniziative speciali.

Si parte l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata: il Nicolis aprirà eccezionalmente dalle 10 alle 18 con l’imperdibile VISITA GUIDATA GRATUITA alle ore 15 su prenotazione. Ma non è tutto! Ai partecipanti riserveremo uno SCONTO sul ticket di ingresso intero e il biglietto OMAGGIO per i bambini fino ai 10 anni. Un tuffo emozionante nel passato tra auto da sogno e meravigliosi oggetti vintage; un’opportunità unica sia per grandi che per piccini.

Apertura eccezionale anche per giovedì 9 dicembre, per scoprire i rari capolavori della meccanica, collezionati e restaurati con passione dal fondatore, Luciano Nicolis. Aperto come di consueto nei giorni di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 e il fine settimana successivo, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19, sempre in orario 10-18 continuato.

Durante la settimana di Natale il Nicolis accoglierà i visitatori martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23. Breve pausa per il 24 e 25 e si riprende a Santo Stefano, Domenica 26 dicembre, con la VISITA GUIDATA GRATUITA alle ore 15 sempre con lo SCONTO sul ticket d’ingresso intero e biglietto OMAGGIO per i bambini fino ai 10 anni.



Tutti i nostri ospiti potranno vivere la magia delle festività scoprendo storia e curiosità dell’automobile. Un viaggio nel ‘900 che ripercorre le tappe fondamentali del mezzo che più ha cambiato la società e la vita dell’umanità: dal primo motore a scoppio di benzina, brevettato dal veronese Enrico Bernardi, fino alla mitica Delorean DMC 12, celebre per il film “Ritorno al Futuro”.

Eccezionalmente vi aspetteremo anche sabato 1 gennaio dalle 14 alle 18 per inaugurare il nuovo anno all’insegna della cultura; apertura regolare, invece, domenica 2, dalle 10 alle 18.

Weekend lungo in occasione dell’Epifania, che tutte le feste si porta via: da giovedì 6 a domenica 9 gennaio vi aspettiamo per trascorrere momenti di gioia e divertimento con la famiglia e con gli amici. Ore speciali per ricaricarsi, pronti a tornare alle occupazioni quotidiane con un’esperienza unica nel proprio bagaglio.

Tutti coloro che desiderassero partecipare al tour guidato di mercoledì 8 e domenica 26 dicembre possono prenotarsi chiamando il numero +39 045 63 03 289 oppure scrivendo una mail a info@museonicolis.com.