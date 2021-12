"Festival dell'Handmade - I Nuovi Creativi" in piazza a Bussolengo

Per la prima volta il Festival arriva a Bussolengo con una selezione di creativi da tutta Italia. Due domeniche per trovare i tuoi regali più belli ed originali: 12 e 19 dicembre 2021 dalle ore 10 alle ore 19 in Piazza dello Zodiaco a Bussolengo con abbigliamento, home decor, bijoux, illustrazioni e cartoleria, accessori, articoli per l'infanzia.

