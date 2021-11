A Verona la mostra "Il sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla collezione Cattelani"

Apre sabato 20 novembre 2021 alle ore 17 al Museo Miniscalchi-Erizzo la mostra "Il Sacro nell'arte. Una selezione di opere dalla Collezione Cattelani".

L’esposizione, promossa da Omnia Events and more, associazione Ezechiel, Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo in collaborazione con Tiberio Cattelani , permette di ammirare opere di riferimento della Collezione Cattelani, che propone lavori di artisti che hanno lasciato traccia indelebile nel panorama dell’arte contemporanea, tra questi: Joseph Beuys, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Lucio Fontana, Luigi Ontani, Francis Bacon, Santolo Deluca, Lorenzo Bonechi.