Per la rassegna Divertiamoci a Teatro arriva a Verona lo spettacolo "Amore mio aiutami"

Per la rassegna "Divertiamoci a Teatro", il 7 dicembre ore 21, l'8 dicembre ore 16 e 21, il 9 e 10 dicembre alle ore 21 presso il Piccolo Teatro di Giulietta va in scena "Amore mio aiutami".

liberamente ispirato al soggetto di Rodolfo Sonego

adattamento teatrale Renato Giordano

con Maurizio Micheli, Debora Caprioglio

Loredana Giordano, Renato Giordano e Toni Brundu

regia Renato Giordano

costumi Alessandro Lai

musiche Save rio Martucci

scene Gianluca Amodio

produzione La Pirandelliana

Come il film del 1969 – che aveva per protagonisti Monica Vitti e Alberto Sordi che curò anche la regia – la versione teatrale che ne è stata tratta è la classicissima commedia all’italiana. Giovanni (direttore di banca) e Raffaella formano una coppia affiatata, ma la loro relazione va in crisi allorché lei si innamora del più giovane Valerio, un fisico nucleare. Confidando nella comprensione del marito, che si vanta di essere moderno e razionale, Raffaella chiede il suo aiuto per chiarire i suoi sentimenti. Giovanni, perdutamente innamorato della moglie, mostra comprensione e si adopera nel frattempo per impedire che la moglie cada nelle braccia del nuovo venuto. Tra continui allontanamenti e riavvicinamenti, marito e moglie seguiranno un percorso denso di sorprese e di equivoci tragicomici.

Informazioni e contatti

Web: https://www.teatrostabileverona.it/