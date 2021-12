A Peschiera del Garda per le Feste di Natale torna il magnifico "Presepio subacqueo del Lago"

Come ogni anno, nel punto in cui le acque del Lago di Garda confluiscono nel fiume Mincio, nel Comune di Peschiera del Garda si può ammirare l’ormai famosissimo "Presepio subacqueo del Lago". Realizzato dal Sub Club Peschiera del Garda nell’anno 1980, in onore al Lago di Garda da allora questa tradizione rivive come primo esempio di presepio subacqueo costruito con il preciso intento di renderlo visibile a tutti.

L’allestimento è composto da 26 sculture metalliche proporzionate ad altezza d’uomo, scolpite con fiamma ossidrica, poi verniciate con pittura riflettente, e posizionate sul fondo del canale. La sera del 24 dicembre, con la posa di Gesù Bambino si completa il Presepio.

Informazioni e contatti

