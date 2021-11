La carica dei Babbo Natale a San Bonifacio

Il 12 dicembre 2021 ritorna a San Bonifacio la "Carica dei Babbo Natale". Si tratta di un evento benefico che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza ai malati oncologici in cura presso l'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (VR) A questo scopo l’associazione Il Sorriso di Beatrice Odv in collaborazione con il Comune di San Bonifacio, associazione le contrade di San Bonifacio, Aido San Bonifacio, Associazione sbandieratori e musici di San Bonifacio, Bianca nel Cuore, Agesci, Gruppo Scout San Bonifacio 1, organizza la quinta edizione de “La Carica dei Babbo Natale” per le vie del paese.

I partecipanti avranno l’obbligo di indossare il classico vestito rosso di Babbo Natale e previa iscrizione potranno camminare per le vie di San Bonifacio. Il ritrovo è previsto in Piazza Costituzione alle ore 10, qui avrà inizio la camminata che seguirà un percorso guidato lungo le vie del paese. Si sfilerà accompagnati da musica e canzoni tipiche natalizie ed una simpatica slitta.

Programma e regolamento su www.comune.sanbonifacio.vr.it.

Info e iscrizioni: caricababbonatale@gmail.com.