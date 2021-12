Ingresso e visite guidate gratuite alla Galleria d'Arte Moderna di Verona per la "Giornata del contemporaneo"

É l'artista Stefano Cagol a rappresentare la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti alla XVII Giornata del Contemporaneo, in programma, a livello nazionale, sabato 11 dicembre. Un appuntamento speciale, festeggiato alla GAM con la possibilità d’ingresso libero per tutta la giornata e la proposta di due visite guidate gratuite, alle ore 11.30 e 15.30. L’iniziativa, promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, in collaborazione con MiC e MAECI, ha l’obiettivo di promuovere e far emergere la rete del contemporaneo nazionale ed internazionale attraverso la partecipazione di musei, fonda-zioni, gallerie pubbliche e private.

Dopo la sospensione lo scorso anno degli eventi in presenza, causa pandemia, la Giorna-ta del Contemporaneo torna nel suo format ordinario, mantenendo però anche delle pro-poste online, per favorire la massima partecipazione di pubblico.

Filo conduttore dell’edizione 2021 è il tema del performativo. Uno stimolo a ripensare a nuove dinamiche di interazione con il pubblico attraverso la condivisione di un luogo. Per lo speciale appuntamento, la Galleria d’Arte Moderna ospita l’artista Stefano Cagol con la performance The Diviner (The Time of the Flood), Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio).

Sabato 11 dicembre, alle ore 10.30, l’artista Cagol illustrerà al pubblico la sua opera per-formativa, alla presenza dell'assessore alla Cultura Francesca Briani e di Patrizia Nuzzo, curatrice Responsabile delle Collezioni d’Arte Moderna e Contemporanea della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti.

Opera The Diviner (The Time of the Flood), Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio)

Il lavo-ro volto ad indagare gli squilibri del nostro rapporto con la natura – ispirandosi all’immagine archetipica del Diluvio – si caratterizza per la forte connotazione visiva ed emotiva attivando segnali universali, richieste di soccorso e avvisi di presenza, elementi che ricorrono spesso nella sua pratica artistica.

Cagol mette in atto una performance come profezia, rituale contemporaneo sospeso tra oscurità e luce, tra miti del passato, incertezze del presente e sfide future al di là del tem-po e dello spazio.

Utilizzando elementi di forte impatto visivo ed emotivo (aerosol hairspray, lighter, flares) - estrapolati dal contesto quotidiano ed investiti di una nuova valenza espressiva - l’artista ottiene particolari effetti luminosi con cui intende rivolgere al pubblico un messaggio sim-bolico, nell’intento di innescare riflessioni sul momento attuale, caratterizzato dall’incertezza e dall’apparente incapacità di preservare un equilibrio tra l’essere umano e l’ambiente.

Accesso gratuito e visite gratuite alla GAM

Per tutta la giornata di sabato l’accesso alla GAM sarà gratuito. Inoltre alle ore 11.30 e alle ore 15.30 saranno proposte due visite guidate gratuite, che accompagneranno il pubblico alla visione del nuovo percorso espositivo ‘Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti’, con una particolare attenzione all’opera di Cagol e all’allestimento ‘Contemporaneo non-stop il respiro della natura’.

Inaugurazione al Museo di Castelvecchio dell’esposizione Lapilli. Sempre in occasione della Giornata del Contemporaneo, nella giornata di sabato 11 dicembre, alle ore 16 al museo di Castelvecchio nella Galleria delle Sculture, inaugurazione con apertura al pub-blico della nuova esposizione Lapilli di Giorgio Vigna. Un percorso ideato in collaborazione con Galleria veronese Studio la Città, in occasione della donazione dell'opera Acquaria, realizzata da Vigna per il giardino di Castelvecchio nel 2013 e donata dall’artista stesso al museo nel 2021 per la ricorrenza del centenario di Magagnato.

«Proposte ed eventi diversi per tornare a festeggiare in presenza la Giornata del Contem-poraneo – sottolinea l’assessore alla Cultura Francesca Briani –. Dopo la forzata interru-zione causa pandemia dello scorso anno, è un piacere tornare a riappropriarsi degli spazi espositivi cittadini, in particolare la Galleria d’Arte Moderna e il Museo di Castelvecchio che, sabato 11 dicembre, proporranno appuntamenti speciali dedicati al contemporaneo».