Gli eventi di Natale da Sezano a Montorio: tutti gli appuntamenti dell'Ottava Circoscrizione

Le festività si accendono in Ottava Circoscrizione. Un ricco programma di eventi è pronto a prendere il via. Da Sezano a Montorio, le frazioni si coloreranno dei simboli del Natale. Comitati, Pro Loco e Amministrazione comunale insieme per rendere sempre più attivi i quartieri della città.

Sabato 4 dicembre, alle ore 15, saranno illuminati il Presepe e l'Albero di Sezano. Grandi e piccini potranno portare un addobbo da appendere. Nel pomeriggio saranno aperti stand di gastronomia tipica del periodo.

L'11 dicembre, dalle 10 alle 18, nell'ex anagrafe di Montorio, sarà presentato il nuovo Centro di Documentazione della Valsquaranto e Valpantena. Seguirà, alle ore 16, in sala Papa Giovanni Paolo II, l'incontro con gli autori della 3^ edizione dei Quaderni della Dorsale. Sempre l'11 dicembre, e a seguire anche domenica 12, a Quinto aprirà il Villaggio di Natale, con stand, hobbisti, musica, spettacoli e giostre. Domenica 12, alle ore 15, nella sala polifunzionale dell’Ospedale di Marzana, Concerto Coro Seduto organizzato dall’ Associazione AGBD.

Il ricco programma proseguirà sabato 18 dicembre con il Concerto di Natale dell'Accademia Musicale Veneta. Alle ore 17, nella Chiesa Parrocchiale di Montorio, e alle ore 21, in quella di Quinto.

Domenica 19 dicembre, dalle 9 alle 13, in piazza Penne Nere a Montorio, Elezione del Re Magnaron, la maschera dell’Ottava Circoscrizione, organizzato dal Comitato Benefico Carnevale di Montorio. Seguirà, dalle 15 alle 18, la Tombolata di Natale nella sala ceramica. E, alle ore 18, nella Chiesa Parrocchiale di Quinto, il Concerto di Natale delle Corali Parrocchiali.

Lunedì 20 dicembre, alle 20.30, al Circolo Primo Maggio di Montorio, Concerto Natale a ritmo Jazz con la BigBand Ritmosinfonica Città di Verona. Infine, mercoledì 28 dicembre, alle 20.30, nella Chiesa Parrocchiale di Montorio, Concerto Note di Natale con il Coro scaligero dell’Alpe.

«Ormai è una consuetudine mettere a disposizione delle associazioni del territorio un contenitore promozionale che raccolga e valorizzi l'offerta culturale e gli appuntamenti di convivialità sociale, organizzati nel periodo natalizio – spiega la presidente dell'Ottava Circoscrizione Alma Ballarin -. Ancora una volta il nostro territorio si distingue per la straordinaria vitalità e ricchezza degli eventi proposti».

Informazioni e contatti

L’ingresso a tutte le attività è gratuito e avviene nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore.

Web: https://circ8.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=77565.