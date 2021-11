A Garda il "Natale Tra gli Olivi": per le Feste sul lago mercatini, presepe, trenino e padiglione dei sapori

Una ripartenza effettiva e voluta, dopo l’annullamento dell’edizione dello scorso anno a causa della Pandemia.Torna il periodo più atteso dell’anno anche nel Comune di Garda, e lo fa in grande stile. Dal 26 novembre 2021 al via il mese natalizio di Natale Tra gli Olivi, con l’inaugurazione ufficiale alle 11 in Piazza del Municipio alla presenza delle Autorità e degli alunni delle scuole di Garda, con tanto di immancabili canti natalizi.

Sarà proprio dal 26 novembre che apriranno i mercatini di Natale su Lungolago Regina Adelaide, tipici del mese che precede le Festività: qui si potranno fare acquisti per sé e la famiglia, per gli amici e trovare tante curiosità da mettere sotto l’albero. Fino al 20 dicembre si potrà gustare l’atmosfera natalizia di Garda il venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.00; dal 20 dicembre al 9 gennaio invece tutti i giorni sempre dalle 10 alle 18.

Non solo i mercatini però: in Piazza del Municipio i più piccini potranno trovare il Villaggio di Natale, con l’immancabile casetta di Babbo Natale dove nel weekend non mancheranno animazioni e tanto divertimento, oltre allo splendido Albero di Natale che illumina la piazza, la Casetta di Beneficenza e il palco che ospiterà spettacoli e concerti.

Per non rimanere a pancia vuota durante gli acquisti di Natale, torna anche il Padiglione dei Sapori su Lungolago Regina Adelaide: ogni fine settimana proposte gastronomiche diverse, mentre durante la settimana le Associazioni del Territorio saranno le grandi protagoniste in cucina. All’esterno del Padiglione, inoltre, presso le Casette delle Associazioni si potranno provare gustose specialità da asporto. Sempre per i più piccoli non mancherà il trenino attivo dalle 10 alle 22, per girare per Garda in modo diverso e godersi a pieno l’atmosfera e la magia del Natale. Dall’8 dicembre, inoltre, in avvicinamento al Natale al Parco della Rimembranza e Lungolago Regina Adelaide sarà possibile visitare il Presepe del Borgo, a cura dei Volontari.

«Siamo contenti di poter tornare finalmente a goderci un periodo importantissimo come il Natale e farlo senza dover rinunciare a nulla. Le attività natalizie di Garda sono pensate per grandi e piccoli, in modo che tutti possano venire a Garda e godersi veramente un’esperienza di festa e allegria. Tutta la manifestazione avrà luogo nel pieno rispetto delle normative anti Covid e in sicurezza, proprio per far sì che sia un momento di gioia», sono le parole del Sindaco Davide Bendinelli.

Tante anche le iniziative culturali, con Palazzo Pincini Carlotti che ospiterà mostre, conferenze ed esposizioni fotografiche, nonché presentazioni di libri. «Il Natale è un periodo di scoperta per grandi e piccoli, quindi siamo felici di poter fare delle proposte che vadano fuori dagli schemi. Poter proporre eventi culturali anche durante manifestazioni che attirano tante persone è per noi motivo di crescita e di orgoglio» afferma Roberta Cecere, assessore ai Servizi Sociali e delega all’Istruzione.

«Per questa Amministrazione era essenziale preservare una manifestazione così importante come il Natale tra gli Olivi, che ormai giunge alle sua 22^ Edizione. Come assessore al turismo e alle manifestazioni ritengo sia stato fatto un grande lavoro per far sì che si tornasse a godere di questi momenti di convivialità, festa e normalità, sia per i nostri concittadini gardesani sia per i turisti che giungono appositamente a Garda» chiude Giovanna Rizzi, assessore al turismo e alle manifestazioni. Il Natale dunque sta arrivando, e il Comune di Garda si fa trovare pronto per rendere magico tutto il mese di dicembre.

Informazioni e contatti

Sarà possibile consultare il programma completo sul sito del Comune di Garda e sulle pagine Facebook “Natale tra gli Olivi” e del Comune di Garda.