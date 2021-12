Torna per le feste di Natale la manifestazione "Soave – Il Paese dei Presepi"

Torna “Soave – Il Paese dei Presepi”, la tradizionale rassegna che, durante il periodo delle festività, trasforma il borgo medioevale di Soave in un’esposizione a cielo aperto, con i tanti presepi artistici che abbelliranno i punti più belli del centro storico. Manifestazione che lo scorso anno si era potuto realizzare solo in minima parte, data la situazione di emergenza pandemica.

La Pro Loco di Soave, in collaborazione con le altre associazioni del paese e con l’aiuto dei tanti volontari che si sono messi a disposizione, ha cercato anche quest’anno di dare vita ad un programma quanto più completo possibile, con eventi e appuntamenti a tutto tondo.

L'8 dicembre e 12 dicembre sono le date in cui verranno inaugurate le principali esposizioni che, come da tradizione, proseguiranno poi fino al mese di gennaio. Tutta Soave, dal centro storico alle frazioni, sarà protagonista della rassegna.

Presepi nel Mondo

Confermata la collaborazione con “Presepi dal Mondo a Verona”, la prestigiosa rassegna internazionale che da anni si svolge nella città scaligera (quest’anno in Gran Guardia). Alcuni presepi della rassegna veronese verranno ospitati dalle mostre soavesi.

Il paese dei presepi

Saranno davvero tante le installazioni e le possibilità di visite da effettuare. Gli angoli più suggestivi del borgo ospiteranno riproduzioni della natività, allo stesso modo faranno le attività commerciali del centro storico con le loro vetrine e le principali chiese del paese. Tutto da ammirare, poi, il Villaggio di natale allestito in piazza Mercato dei Grani dalla Pro Loco. Un percorso attraverso Soave e le sue frazioni tutto da scoprire.

Mostre ed esposizioni saranno poi allestite alla Chiesa dei Domenicani, alla Chiesa di San Rocco, nella sala civica di Piazza Antenna e presso la Sala delle Feste del Comune di Soave. L’ingresso a queste mostre richiederà l’esibizione del green pass come da recenti normative.

"Soave – Il Paese dei Presepi” si completa poi con tanti appuntamenti per soavesi e visitatori. Si parte con la Santa Lucia per le vie del paese il 12 dicembre, proseguendo quindi con i concerti Brass for Christmas (19 dicembre) e del corpo bandistico “Mons. Luigi Aldrighetti” il 23 dicembre. Da non perdere le visite teatralizzate di Veronautoctona e la Sagra dei Rufioi di Costeggiola, dal 21 al 23 gennaio.

Queste le parole con cui il Presidente della Pro Loco, Giorgio Lecca, saluta l’inizio della manifestazione. Giorgio Lecca: «Natale è sempre un periodo speciale per Soave. Abbiamo cercato di dare vita ad un programma di eventi che possa coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età durante tutto l’arco delle festività. Siamo molto felici, poi, della conferma partnership instaurata con la rassegna Presepi Nel Mondo di Verona, che siamo convinti ci aiuterà a portare sempre più visibilità a Soave. Un enorme ringraziamento va infine ai volontari, alle associazioni e agli artisti che in queste settimane si sono dati da fare per realizzare i presepi e gli eventi in calendario, e che da qui a gennaio si metteranno a disposizione per garantire l’apertura delle varie esposizioni. Anche questo è un bel segnale di partecipazione alla vita del paese e della comunità».