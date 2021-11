Pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini, ruota panoramica e tante novità per il Natale a Bardolino

Dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 il lungolago e il centro storico di Bardolino accolgono migliaia di visitatori per far loro vivere la magica atmosfera natalizia! Un cartellone ricco di appuntamenti e di eventi attende i visitatori. Per la prima volta il Natale di Bardolino si estenderà al Parco Carrara Bottagisio, che verrà dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

Parco Carrara Bottagisio, ospiterà la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva allieteranno Piazza del Porto. Sul Lungolago, nella splendida conca di Bardolino, decine di aziende attentamente selezionate propongono i loro prodotti di alta qualità: dall’enogastronomia tradizionale, all’artigianato locale, passando per l’originalità degli articoli natalizi home made.

Intorno alla ruota panoramica, le grandi novità: un trenino natalizio per i più piccoli, la giostra cavalli e tre mesi di spettacoli teatrali da non perdere! Passeggiando per il centro storico si potranno visitare la chiesa di S. Severo con l'annessa Sala della Disciplina, la Chiesetta di San Zeno e la parrocchiale di San Nicolò, tutto avvolta dall'atmosfera natalizia e da tantissime luci che trasformano Bardolino in uno splendido villaggio natalizio in riva al Lago di Garda. Bardolino vi aspetta per farvi godere della magica atmosfera del Natale!

Informazioni e contatti

Web: https://www.bardolinotop.it/