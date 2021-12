Tornano a Verona i fantastici banchetti di piazza Bra per la Fiera di Santa Lucia

L'antica manifestazione fieristica si svolge nelle giornate precedenti il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre, e ha il suo momento culmine nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. Secondo la tradizione, in questa notte la Santa, con il suo asinello e aiutata dal Gastaldo, porta giocattoli, dolci e doni ai bambini buoni, ma anche carbone ai più birichini.

Sono presenti in Piazza Bra e Via Roma, nel cuore di Verona, 240 banchi circa di venditori ambulanti, provenienti da tutta Italia, che espongono i loro prodotti tipici e artigianali, e offrono un'occasione imperdibile per trovare alcuni articoli particolari. Per rendere ancora più speciale l’evento, quest’anno Santa Lucia è presente ai mercatini domenica 12, dalle 18 alle 19.30 insieme all’inseparabile Gastaldo. I bambini con i loro genitori possono incontrarla tra i banchetti, per una foto ricordo e per ricevere gli immancabili dolcetti sotto la grande stella natalizia.

L'evento di svolte in piazza Bra a Verona da venerdì 10 a lunedì 13 dicembre 2021. Nei giorni 10, 11, 12 dicembre dalle ore 9.30 alle 23, mentre il 13 dicembre si tiene dalle 9.30 alle 20.

Informazioni e contatti

Nelle giornate della manifestazione viene modificata la viabilità e la sosta dei veicoli nelle zone adiacenti all'area interessata dalla fiera. Consultare il sito di Atv in prossimità dell'evento per le deviazioni provvisorie delle linee bus dell'Azienda Trasporti di Verona.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3981&tt=verona_agid.