"Lo Schiaccianoci" torna al Teatro Nuovo di Verona

ll Balletto di Verona con i suoi allievi e la Compagnia Junior presenta al Teatro Nuovo di Verona domenica 12 dicembre 2021 alle ore 16.30 ,“Lo Schiaccianoci” balletto classico di repertorio in due atti su musiche di Pëtr Il’ic Cajkovskij, con la direzione artistica e le coreografie di Eriberto Verardi e Anna Guetsman riprese da Petipa e Ivanov.

“Lo Schiaccianoci” è uno dei capolavori della danza classica, andò in scena la prima volta il 18 dicembre 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e rappresenta la famosa trilogia insieme alle due opere considerate icone della danza, “Il lago dei cigni” e “La Bella addormentata” firmate tutte dal grande compositore russo Pëtr Il’ic Cajkovski e coreografate dal Maestro francese Marius Petipa.

È un balletto ambientato nel periodo natalizio ispirato al racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e narra di una giovane fanciulla Clara che riceve in dono natalizio uno Schiaccianoci dal mago Drosselmayer, sotto forma di soldatino e quando si addormenta lo sogna trasformarsi in un bellissimo giovane che la difende da lotte immaginarie tra topi e soldati, divenendo suo eroe. Lui la guiderà in un mondo fantastico, nel regno dei dolci dove ci saranno una serie di danze che compongono il famoso Divertissement del 2° atto.

Balletto adatto a tutta la famiglia, sarà interpretato e danzato dagli allievi della scuola e dalla Compagnia Junior del Balletto di Verona ad eccezione dei ruoli principali della Fata Confetto e del suo Principe che in questa occasione saranno interpretati da Arianne Lafite Gonzalvez e da Vittorio Galloro.

